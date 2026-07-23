/‘జన నాయకుడు’ మూవీ రివ్యూ.. విజయ్ అభిమానులకు మాత్రమే..!

Jana Nayakudu Review Rating Public Talk: విజయ్ పూర్తి స్థాయి రాజకీయాల్లో వెళ్లే ముందు చివరగా చేసిన సినిమా అంటూ ‘జన నాయకన్’ అదే ‘జన నాయకుడు’ సినిమాపై భారీ హైప్ నెలకొంది. అంతేకాదు తీరా సంక్రాంతికి విడుదల ముందు సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడింది. ఎట్టకేలకు ఆరు నెలల తర్వాత ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మరి ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
దళపతి వెంట్రి కొండన్ (విజయ్) చేయని నేరానికి జైలు శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఆ జైలుకు సంబంధించిన జైలర్ (గౌతమ్ మీనన్)అయిన కూతురు(విజ్జి)తో ఆ జైలులో దళపతితో క్లోజ్ అవుతుంది. ఓ యాక్సిడెంట్లో జైలర్ కన్నుమూస్తాడు. దీంతో అప్పటికే ఆగష్టు 15 సందర్బంగా జైలు నుంచి విడుదలైన దళపతి ఆ కూతురు బాధ్యతలను స్వీకరిస్తాడు. అంతేకాదు జైలర్ తన కూతురును ఆర్మీలో చేర్పించాలనేది చివరి కోరిక. మరి చనిపోయిన జైలర్ చివరి కోరిక మేరకు విజ్జిని ఆర్మీలో జాయిన్ చేశాడా.. ? మరోవైపు ఆఫ్రికాలోని స్నాప్నియా దేశంలో అన్ రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి రెజిమ్ ఛేంజ్ ఆపరేషన్తో ఆ దేశాన్ని తన చెప్పు చేతుల్లోకి తీసుకెళతాడు క్రిమినల్ జాన్ హిమ్లర్ అలియాస్ అమ్రిష్ పుజారి (బాబీ డియోల్). ఆ తర్వాత అతని కన్ను భారత్ పై పడుతుంది. మన దేశంలో కూడా రెజిమ్ ఛేంజ్ ఆపరేషన్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తాడు..? అతని ఆగడాలను దళపతి ఎలా అడ్డుకొని దేశాన్ని కాపాడాడనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. మరి జాన్ హిమ్లర్ అలియాస్ అమ్రిష్ పూజారికి దళపతికి ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది. అదేమటనేది తెలుసుకోవాలంటే జన నాయకుడు చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
విజయ్.. ‘జన నాయకుడు’ సినిమా ముందు నుంచి బాలకృష్ణ నటించిన ‘భగవంత కేసరి’ రీమేక్ అని ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అర్ధమైంది. మరి దర్శకుడు హెచ్.వినోద్ ఆ సినిమాను ఉన్నది ఉన్నట్టు తీసినా బాగుండేది. కానీ విజయ్ ఇమేజ్కు తగ్గట్టు ఈ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ కోసం నేల విడిచి సాము చేశాడు దర్శకుడు. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు దేశ భక్తి, భారత్, పాకిస్థాన్ అంటూ కనెక్షన్ ఇచ్చి సెకండాఫ్లో తనకు తోచింది ఏదో తీసి పారేసి ప్రేక్షకులు చచ్చినట్టు చూడాల్సిందే అన్నట్టుగా తెరకెక్కించాడు. దేనికి అసలు లాజిక్ ఉండదు. ఓ ఐపీఎస్ అధికారి..ఓ రాజకీయ నాయకుడు అవమానించిన తర్వాత తాను నిజాయితీగా ఉంటే బతకడం కష్టం అనుకొని.. తనను అవమానించిన రాజకీయ నాయకుడితో చేతులు కలుపుతాడు. అసలు ఓ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఎందుకు దేశ ద్రోహిగా మారాడానేది లాజిక్కు అందదు. అలాంటి వ్యక్తి చట్టం కళ్లు కప్పి వేరే దేశాల్లో రెజిమ్ ఛేంజ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఆయా దేశాలను తన కంట్రోల్ల్లోకి తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో ఆ దేశంలో సామాన్యుల చేతుల్లోకి ఆయుధాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వాలపై తిరుగుబాటు చేయిస్తుంటాడు. అలాంటి రెజిమ్ ఛేంజ్ ఆపరేషన్ మన దేశంలో చేయాలనే విలన్ ప్రయత్నాన్ని హీరో ఎలా ఆపాడు. చివర్లో రోబో సైనికుల చేతుల్లో ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్లు చనిపోతుంటారు. అయితే ఇండియన్ ఆర్మీకి చెందిన ఓ సైంటిస్ట్ ఇలాంటి రోబోటిక్ యుద్ధాలు వస్తే తట్టుకోవడానికి ఓ రక్షణ కవచాన్ని మిషిన్స్ గన్స్ను తయారు చేస్తాడు. ఇంత చేస్తోన్న మన ఇంటెలిజెన్స్, రా చేతులు కట్టుకొని కూర్చొంటుందా అనే సందేహం నెలకుంటుంది. దాని సహాయంతో హీరో విలన్ గ్యాంగ్ను అతని రెజిమ్ ఛేంజ్ ఆపరేషన్ను ఎలా అడ్డుకున్నాడనేదే క్లైమాక్స్. అలా తమిళనాడును దేశాన్ని కాపాడి నిజమైన జననాయకుడు అనిపించుకున్నాడనేది చూపించాడు. అంతేకాదు తెరపై తమిళ ముఖ్యమంత్రి దళపతి జోసెఫ్ విజయ్ అనే పేరు స్క్రీన్ పై వేయడంతో అభిమానులకు కాస్త ఊరట.
ఈ సినిమాలో మన ఓటర్లు కులం చూసి మతం చూసి.. ప్రాంతాన్ని చూసి ఓటు వేస్తారనే విషయాన్ని ఈ సినిమా దర్శకుడు విలన్ క్యారెక్టర్తో చెప్పించాడు. మరోవైపు అంతేకాదు ఇక్కడ వాళ్లు జాతుల పేరుతో ఒకరిపై ఒకరికి కసి రగిలేలా విలన్ ప్లాన్ చేస్తాడు. చివర్లో చావగొట్టి చెవులు మూసినట్టు మన దేశం అతిపెద్ద డెమొక్రసీ. ఇక్కడ ప్రజలు ఎంత రెచ్చిగొట్టినా.. సంయమనం కోల్పోరనే విషయాన్ని చెప్పడం కాస్తలో కాస్త ఊరట. ఇక బేటికో బనావో షేర్ అన్న నినాదం పక్కకు పోయింది. భగవంత్ కేసరిలో కామెడీ ఉన్నట్టు ఇందులో లేకపోవడం పెద్ద మైనస్. చివర్లో తన కూతురుతో కొన్ని ఫైట్స్ చేయించి ప్రేక్షకులను శాటిస్పై చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇది పూర్తిగా విజయ్.. పొలిటికల్ మైలేజీని పెంచేలా కొన్ని డైలాగ్స్తో పాటు సినిమాను తెరకెక్కించాడు. సినిమా క్లైమాక్స్లో అవేంజర్స్, రోబో సినిమాల సీన్స్ పెట్టి పెద్ద తలనొప్పి జొప్పించాడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. మ్యూజిక్ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
విజయ్ మరోసారి తన మార్క్ యాక్షన్తో తుక్కు రేగ్గొట్టాడు. ఆయన అభిమానులకు నచ్చేలా చేశాడు. పూర్తిగా పొలిటికల్ మైలెజీకి తగ్గట్టు కొన్ని సీన్స్ను రాసుకున్నాడు. పూజా హెగ్డే పెద్దగా నటించే స్కోప్ దక్కలేదు. మమితా బైజు ఉన్నంతలో కష్టపడింది. ఇక విలన్ పాత్రలో నటించిన బాబీ డియోల్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. పర్ఫెక్ట్ సెలెక్షన్. ఇక ప్రకాష్ రాజ్ మరోసారి తనదైన విలనిజాన్ని పండించాడు. ప్రియమణి సర్ప్రైజ్ రోల్ చేసింది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించాడు.
ప్లస్ పాయింట్స్
విజయ్ , బాబీ డియోల్ల నటన
నిర్మాణ విలువలు
బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్
మైనస్ పాయింట్స్
క్లైమాక్స్
స్క్రీన్ ప్లే
లాజిక్ లేని సీన్స్
పంచ్ లైన్ .. విజయ్ అభిమానులకు మాత్రమే నచ్చే ‘జన నాయకుడు’..
రేటింగ్: 2.75/5
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