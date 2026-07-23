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‘జన నాయకుడు’ మూవీ రివ్యూ.. విజయ్ అభిమానులకు మాత్రమే..!

Jana Nayakudu Movie Review: ‘జన నాయకుడు’ ఎపుడో సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా దాదాపు 12 కట్స్ తర్వాత ఈ సినిమా ఎట్టకేలకు థియేటర్స్‌లో నేడు విడుదలైంది. అంతేకాదు విజయ్ సీఎం అయ్యాక విడుదలైన సినిమా కావడంతో తమిళనాడులో ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అంతేకాదు  ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 23, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:45 PM IST
‘జన నాయకుడు’ మూవీ రివ్యూ.. విజయ్ అభిమానులకు మాత్రమే..!
Image Credit: Jana Nayakudu Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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