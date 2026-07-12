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Janaki Rejected Padma Award: పద్మభూషణ్ అవార్డును తిరస్కరించిన గాయని జానకమ్మ..కేంద్రప్రభుత్వ పురస్కారం వద్దని ఎందుకు చెప్పారంటే?

Singer Janaki Rejected Padma Award: ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె మరణం తర్వాత ఆ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన కొన్ని కీలక సంఘటనలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. అందులో ఒకటి పద్మ అవార్డును తిరస్కరించడం. అయితే ఆమె తిరస్కరణకు గల కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 12, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:42 PM IST
Janaki Rejected Padma Award: పద్మభూషణ్ అవార్డును తిరస్కరించిన గాయని జానకమ్మ..కేంద్రప్రభుత్వ పురస్కారం వద్దని ఎందుకు చెప్పారంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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