/Janaki Rejected Padma Award: పద్మభూషణ్ అవార్డును తిరస్కరించిన గాయని జానకమ్మ..కేంద్రప్రభుత్వ పురస్కారం వద్దని ఎందుకు చెప్పారంటే?

Singer Janaki Rejected Padma Award: దాదాపు ఏడు దశాబ్దాల పాటు తన గానామృతంతో కోట్లాది మంది శ్రోతలను ఓలలాడించిన దక్షిణాది గానకోకిల ఎస్.జానకి. ఆమె కేవలం అద్భుతమైన గాయని మాత్రమే కాదు, ఆత్మగౌరవం ఉన్న గొప్ప కళాకారిణి. తాజాగా గుండెపోటుతో ఆమె మన లోకాన్ని వీడారు. ఆమె లేని లోటు సంగీత ప్రపంచాన్ని విషాదంలోకి నెట్టివేసింది.
అయితే 2013లో భారత ప్రభుత్వం ఆమెకు 'పద్మభూషణ్' పురస్కారాన్ని ప్రకటించినప్పుడు, ఆమె దానిని సున్నితంగా తిరస్కరించి దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంచలనం సృష్టించారు. ఆమె పురస్కారాన్ని ఎందుకు తిరస్కరించాల్సి వచ్చింది? ఆ రోజు ఆమె కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు ఉంచిన ప్రశ్నలు ఏమిటి? ఒకసారి గుర్తుచేసుకుందాం...
అవార్డు ఆలస్యమైంది..గౌరవం సరిపోలేదు!
2013 గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎస్.జానకిని 'పద్మభూషణ్' పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. అయితే, ఈ ప్రకటన వచ్చిన వెంటనే ఆమె ఆ అవార్డును స్వీకరించడానికి నిరాకరించారు. ఆ సమయంలో కొన్ని జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన గాయని జానకి.. తన మనసులోని అసంతృప్తిని, ఆవేదనను నిర్మొహమాటంగా పంచుకున్నారు.
"17 భాషల్లో దాదాపు 40,000 పాటలు పాడాను. 4 జాతీయ అవార్డులతో పాటు ఎన్నో రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలు అందుకున్నాను. ఈ సంగీత ప్రపంచంలో 55 ఏళ్లు గడిపిన తర్వాత.. ఇప్పుడు నాకు ఈ గుర్తింపు ఇవ్వడం చాలా తక్కువగా అనిపించింది. నేను దీనికంటే మెరుగైన గౌరవానికి అర్హురాలిని కాదా?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
నాకు కావాల్సింది 'భారత రత్న'
ప్రభుత్వంపై తనకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదని స్పష్టం చేస్తూనే, తన సుదీర్ఘ సేవా రంగానికి పద్మ అవార్డులు చాలా చిన్నవని జానకి అభిప్రాయపడ్డారు. "ప్రభుత్వం నా కృషిని నిజంగా గుర్తించాలనుకుంటే, నాకు దేశంలోనే అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన 'భారత రత్న' ఇచ్చి ఉండాల్సింది. ఇలాంటి పద్మ పురస్కారాలపై నాకు ఆసక్తి లేదు" అని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. కళాకారుల ప్రతిభను గుర్తించడంలో, ముఖ్యంగా దక్షిణాది కళాకారుల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మరికొంత శ్రద్ధ చూపాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.
బ్రతికున్నప్పుడే గుర్తించండి!
అప్పటికి 75 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న జానమ్మ, కళాకారుల పట్ల ప్రభుత్వాలు వ్యవహరించే తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రముఖ గాయని పి.లీల గారికి మరణానంతరం పద్మ పురస్కారం ఇచ్చారు. చనిపోయాక ఇచ్చే అవార్డుల వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? కళాకారులు జీవించి ఉన్నప్పుడే వారిని గౌరవించడం మంచిది" అని హితవు పలికారు.
తన అద్భుతమైన కెరీర్లో ఎన్నో మైలురాళ్లను అందుకున్న ఎస్.జానకి, ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన పదమూడేళ్ల తర్వాత కన్నుమూశారు. కళాకారుల గుర్తింపుపై ఆమె ఆనాడు లేవనెత్తిన ఆత్మగౌరవ ప్రశ్న, ఇప్పటికీ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో, ప్రభుత్వ అవార్డుల ఎంపిక తీరుపై ఒక సమాధానం లేని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది.
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