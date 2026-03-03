English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Janhvi Kapoor: బిజినెస్ కోసం మరీ ఇంత దిగజరాలా.?.. సీరియస్ అయిన జాన్వీ కపూర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Janhvi Kapoor fires on social media trolls:  సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల అర్జున్ కపూర్ ను  టార్గెట్ చేసుకుని తెగ ట్రోల్స్ చేశారు. దీనిపై తాజాగా..  జాన్వీపాప ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ వ్యాఖ్యలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:18 PM IST
Janhvi Kapoor condemn about social media trolling on arjun Kapoor: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల ట్రోలింగ్, బాడీషేమింగ్ పీక్స్ కు వెళ్లిపోయింది. ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు రాజకీయ నేతలు, సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ చేసుకుని తరచుగా ట్రోల్స్ లకు దిగుతున్నాయి. దీనిపై ఎన్నిసార్లు చెప్పిన తరచుగా వివాదాలను రాజేస్తున్నారు. వ్యక్తిగత విషయాలను, లేని పోని రూమర్స్ లను , బాడీ షేమింగ్ లను చేస్తు అందర్ని తెగ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. సామాన్యుల నుంచి వీఐపీలకు వరకు ఎవర్ని కూడా ట్రోలర్స్ విడిచిపెట్టడంలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా నటి జాన్వీకపూర్ తాజాగా.. ట్రొలర్స్ పై సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు.

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో జాన్వీపాప సోదరు అర్జున్ కపూర్ ను టార్గెట్ చేసి తెగ ట్రోల్స్ చేశారు. ఆయన నటనపై, బాడీ షేమింగ్ చేస్తే నీచంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు . దీనిపై జాన్వీకపూర్ ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు. కొంత మంది  సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ లు, లైక్  ల కోసం నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అన్నారు.

సెలబ్రీటీల జీవితాలపై వారు ఫెక్ వార్తలు రాసి, ప్రచారం చేసి జీవనం సాగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. సెలబ్రీటీలను వాడుకుని కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి వారి పేజీలకు పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటున్నారని అన్నారు.  అసలు ఇలాంటివి పట్టించుకొవాల్సిన అవసరంలేదని అన్నారు. ఇది కేవలం వారి బిజినెస్ కోసం చేస్తున్నారని అందరికి తెలిసిపోయిందన్నారు.

Read more: Trisha Vijay Row: విజయ్‌తో కాదు.. త్రిష అసలు యవ్వారం అతనితోనే.!. బాంబు పేల్చిన సింగర్ సుచిత్ర.. నెట్టింట దుమారం..

మరీ ఇంతగా దిగాజారాలా..?.. అంటూ నటి జాన్వీకపూర్ ట్రోలర్స్ పై, ఫెక్ ప్రచారాలపై మండిపడ్డారు. ఇక జాన్వీ విషయానికి వస్తే గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ సరసన పెద్దిలో నటిస్తున్నారు.  ఉప్పెన ఫెమ్ బుచ్చిబాబు, సనా దర్శకత్వంవహిస్తున్నారు. మార్చి 27న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా అనివార్య కారణాల రీత్యా ఏప్రిల్ 30 కి వాయిదా పడింది. మరోవైపు గతంలో జాన్వీకపూర్ తాను తిరుపతిలో సెటిల్ అవుతానని, ముగ్గురు పిల్లల్ని కంటానని చెప్పారు.  అంతే కాకుండా తిరుమల శ్రీవారు తన ఇష్టమైన దైవమని, అందుకే వీలు కుదిరినప్పుడల్లా తిరుమలకు వచ్చి స్వామివారి  దర్శించుకుంటానని అన్నారు.  స్వామివారిని దర్శించుకుంటే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ తనలో కల్గుతుందని అన్నారు.

 

 

