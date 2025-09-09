Janhvi Kapoor: అమ్మ శ్రీదేవి బ్లాక్ బస్టర్ రీమేక్ లో జాన్వీ కపూర్.. ఫ్యాన్స్ కు పండగే..!

Janhvi Kapoor act in Sridevi blockbluster remake: జాన్వీ కపూర్.. శ్రీదేవి కూతురుడి సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి తల్లి తగ్గ కూతురుగా పేరు తెచ్చుకునే పనిలో పడింది. ఈ క్రమంలో తల్లికి స్టార్ డమ్ ఇచ్చిన సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ క్రమంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన ‘దేవర పార్ట్ -1’ చిత్రంతో తెరంగేట్రం చేసింది. కథానాయికగా జాన్వీకి ఇదే ఫస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం. అంతేకాదు ఈ సినిమా సక్సెస్ అయినా.. జాన్వీ కపూర్ పాత్రకు పెద్దగా ఒరిగిందేమి లేదు. కానీ ఈ సినిమా సక్సెస్ మాత్రం ఈమెకు మంచి ఊపునిచ్చిందనే చెప్పాలి. ఇపుడు తెలుగులో రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న ‘పెద్ది’లో నటిస్తోంది.
రీసెంట్ గా ‘పరంసుందరి’ సినిమాతో పలకరించింది. ఈ మూవీకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. తాజాగా జాన్వీ కపూర్.. హిందీలో తన తల్లి శ్రీదేవి నటించగా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ‘చాల్ బాజ్’ చిత్రం రీమేక్ చేద్దామనే ఆలోచనలో ఉంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ వర్క్ ను బోనీ పూర్ ఇప్పటి ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు రాయిస్తున్నాడట. అప్పట్లో శ్రీదేవి నటించిన ‘చాల్ బాజ్’ హిందీలో వచ్చిన హేమామాలిని ‘సీతా ఔర్ గీతా’, తెలుగులో వచ్చిన ‘గంగ మంగ’, రాముడు భీముడు తరహాలో ఉంటుంది. ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి రెండు విభిన్న పాత్రల్లో అలరించింది. ఈ సినిమాలో రజినీకాంత్, సన్ని దేవోల్ హీరోలుగ నటించారు.
తాజాగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా రీమేక్ చేస్తోన్న ‘చాల్ బాజ్’ రీమేక్ లో తొలిసారి ద్విపాత్రాభినయం చేయబోతుంది. ఈ చిత్రంలో సౌత్ నుంచి ఎన్టీఆర్ కానీ రామ్ చరణ్ కానీ.. హిందీలో వరుణ్ ధానన్, సిద్ధార్ధ్ మల్హోత్ర లేదా కార్తీన్ ఆర్యన్ పేర్లను పరిశీలిస్తున్నారట. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
