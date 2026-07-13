/Jani Master Vs Sekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ..రంగంలోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరికి ఏం జరిగిందంటే?

Chiranjeevi Meets Jani Sekhar Masters: టాలీవుడ్ స్టార్ కొరియోగ్రాఫర్లు జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయంటూ సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ప్రచారానికి తెరపడింది. తమ మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయనే వార్తలపై జానీ మాస్టర్ స్వయంగా స్పందిస్తూ పూర్తి స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన తన 'ఎక్స్'(ట్విట్టర్) ఖాతాలో ఒక పోస్ట్ చేస్తూ రూమర్లను కొట్టిపారేశారు.
నాకు అన్నలాంటి వారు!
తనకు, శేఖర్ మాస్టర్కు మధ్య ఎలాంటి అపార్థాలు లేవని జానీ మాస్టర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొన్ని విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. "శేఖర్ మాస్టర్ నాకు అన్నలాంటి వారు. మేమిద్దరం ఎప్పటి నుంచో ఒకే కుటుంబంలా కలిసి ఉంటున్నాం. ఒకరికొకరం ఎప్పుడూ అండగా నిలబడ్డాం. సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న వీడియోలు, తప్పుడు కథనాలను అభిమానులు ఎవరూ నమ్మవద్ద"ని జానీ మాస్టార్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
పెద్దరికం వహించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
ఈ వివాదంపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించిన తీరును జానీ మాస్టర్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తమ మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయనే ప్రచారం జోరందుకున్న సమయంలో, చిరంజీవి గారు స్వయంగా చొరవ తీసుకున్నారని తెలిపారు. సినిమా షూటింగ్ సెట్స్లో చిరంజీవి గారు జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్ ఇద్దరినీ పిలిపించి మాట్లాడారు. అనంతరం ముగ్గురూ కలిసి కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించి, కలిసి భోజనం కూడా చేశారు.
A few misleading videos and false reports have been doing the rounds over the last couple of days….
I want to make this clear… there is absolutely no misunderstanding or conflict between me and Shekar Master Anna. We are one family and we have always stood by each other.… pic.twitter.com/oCOsngCtwI
— Jani Master (@AlwaysJani) July 13, 2026
"చిరంజీవి గారు చూపించిన ప్రేమ, అందించిన మార్గదర్శకత్వం, మద్దతు మాకు ఎంతో విలువైనవి" అని జానీ మాస్టర్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆధారాలు లేని ఇలాంటి అసత్య ప్రచారాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయవద్దని జానీ మాస్టర్ సినీ ప్రేమికులను కోరారు. ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం, సానుకూల దృక్పథంతో అందరూ కలిసి ముందుకు సాగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
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