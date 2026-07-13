Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Jani Master Vs Sekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ..రంగంలోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరికి ఏం జరిగిందంటే?

Jani Master Vs Sekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ..రంగంలోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరికి ఏం జరిగిందంటే?

Jani Master Vs Sekhar Master News: ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్ మధ్య వాగ్వాదాలు జరిగినట్లు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే అందుకు తగ్గట్టుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా వారిద్దర్ని పిలిచి మాట్లాడారు. ఇదే విషయంపై ఇప్పుడు జానీ మాస్టర్ కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:14 PM IST
Jani Master Vs Sekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ..రంగంలోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరికి ఏం జరిగిందంటే?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jani Master Vs Sekhar Master: శేఖర్ మాస్టర్, జానీ మాస్టర్ల మధ్య గొడవ..రంగంలోకి మెగాస్టార్ చిరంజీవి..చివరికి ఏం జరిగిందంటే?
Chiranjeevi0 min ago
2
Amavasya1 hr ago
3
Shabad Rajkumar1 hr ago
4
Ind vs Eng2 hrs ago
5
Nand Kishore Goenka3 hrs ago