/January 12 Vidudala Review: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ జనవరి 12 విడుదల ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసిందోచ్..!

January 12 Vidudala Review: అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ నటిస్తున్న సినిమాకి ‘జనవరి 12 విడుదల’ అనే టైటిల్ను ఖరారు చేశారు. ఇంతకుముందు ఈ సినిమాను ‘వెంకీ అనిల్ 5’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో పిలిచేవారు. వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కలిసి పనిచేస్తున్న ఐదో సినిమా కావడంతో ఈ పేరుతోనే సినిమా గురించి వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయన చేసిన కామెంట్స్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి. సినిమా ఫుటేజ్ను చూసిన తర్వాత జి.వి. ప్రకాష్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో స్పందించారు.
“జనవరి 12 విడుదలకు సంబంధించిన ఒక గంట 30 నిమిషాల ఫుటేజ్ చూశాను. సంక్రాంతికి బ్లాక్బస్టర్ వస్తోంది” అంటూ ఆయన తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడిని ట్యాగ్ చేస్తూ ఫైర్ ఎమోజీలను కూడా జోడించారు.
అంతేకాదు, సినిమా ఫుటేజ్ను చూస్తున్న సమయంలో తీసినట్లుగా కనిపిస్తున్న ఒక ఫొటోను కూడా ఆయన షేర్ చేశారు. అందులో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ పాత్రలకు సంబంధించిన సన్నివేశం కనిపిస్తోంది. దీంతో అభిమానుల్లో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
వెంకటేష్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో ఎఫ్2, ఎఫ్3, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం వంటి సినిమాలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఐదోసారి వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
మరోవైపు వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో నటించడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో ఈ కాంబినేషన్ కూడా సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది.
సంక్రాంతి సీజన్లో అనిల్ రావిపూడి సినిమాలకు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. ఇప్పుడు జి.వి. ప్రకాష్ ముందుగానే బ్లాక్బస్టర్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పడం అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఈ అంచనాలను ఎంతవరకు అందుకుంటుందో చూడాలి.
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