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January 12 Vidudala Review: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ జనవరి 12 విడుదల ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసిందోచ్..!

January 12 Vidudala Review: విక్టరీ వెంకటేష్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌కు టాలీవుడ్‌లో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ఈ ఇద్దరి కలయికలో ఇప్పటికే వచ్చిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ మరోసారి కలిసి చేస్తున్న సినిమా ‘జనవరి 12 విడుదల’. నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 10, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:20 PM IST
January 12 Vidudala Review: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ జనవరి 12 విడుదల ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసిందోచ్..!
Image Credit: January 12 Vidudala Review(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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