/ఘనంగా ‘జయహో రామానుజ’ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్.. అక్టోబర్ 25న విడుదల..

Jayaho Ramanuja Release Date: లయన్ డా. సాయి వెంకట్ టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం "జయహో రామానుజ". ఈ చిత్రాన్ని సుదర్శనం ప్రొడక్షన్స్ లో సాయి ప్రసన్న, ప్రవళ్లిక ఎక్కడా రాజీ పడకుండా నిర్మిస్తున్నారు. అమెరికా నటి జో శర్మ కథానాయికగా నటిస్తోంది. సీనియర్ హీరో సుమన్, ప్రవళ్లిక ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అక్టోబర్ 25న "జయహో రామానుజ" సినిమా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ, సంస్కృత భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ సినిమా సాంగ్ రిలీజ్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత, నటి ప్రవళ్లిక మాట్లాడుతూ.. "జయహో రామానుజ" సినిమాను నిర్మించే అవకాశం రావడం తన అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలో నిర్మాణ బాధ్యతల వహిస్తూనే పాటు కృష్ణుడు, నారదుడు, రఘునాథస్వామి పాత్రల్లో నటించిన విషయాన్ని చెప్పారు. ఈ చిత్రంతో సమ సమాజం కోసం పాటుపడిన రామానుజాచార్యుల వారి గురించి ఈ తరం వారికి మరింతగా తెలియజేసే ప్రయత్నం చేశాము. మీ ఈ ప్రయత్నాన్ని విజయం వంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
టీఎఫ్పీసీ ఛైర్మన్ డా. ప్రతాని రామకృష్ణ గౌడ్ మాట్లాడుతూ .. రామానుజాచార్యుల వారి ఘనతను ఈ తరానికి తెలియజేయడంలో చినజీయర్ స్వామితో పాటు మా సాయి వెంకట్ కూడా అభినందనలు అందుకుంటున్నారు. ఆయన కావాలనుకుంటే ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ మనుషులంతా ఒక్కటేననే సందేశాన్ని చాటిన మహనీయుడు రామానుజాచార్యుల వారి జీవిత కథను ఈ తరం వారికి చూపించే ప్రయత్నం చేయడం గొప్ప విషయం అని చెప్పారు.
నటుడు, దర్శకుడు లయన్ సాయి వెంకట్ మాట్లాడుతూ.. కులం లేదు మతం లేదు మనుషులంతా ఒక్కటే, వెయ్యి క్రితమే ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త రామానుజాచార్యులు. ఈ సినిమా రూపొందిస్తున్న సమయంలో ఎన్నో అద్భుతాలు నా జీవితంలో జరిగాయి. టీటీడీకి 20 లక్షల రూపాయలు విరాళం ఇవ్వగలిగాను అంటే అది రామానుజాచార్యుల వారి మహిమే అన్నారు. ఈ సినిమాను భారీ ప్రచారం చేసి ఘనంగా రిలీజ్ చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాము. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో హై క్వాలిటీ తీసుకు వచ్చే ప్రయత్నంలో రిలీజ్ కాస్త ఆలస్యమైంది. హిందూ మతంలో ఆధ్యాత్మిక విప్లవం తీసుకొచ్చారు రామానుజాచార్యులు. మనుషులంతా ఒక్కటే కదా అలాంటప్పుడు మిగతా వారికి ఆలయ ప్రవేశం ఎందుకు లేదు ఎలిగెత్తి చాటారు. అందరికీ ఓం నమో నారాయణ మంత్రాన్ని నేర్పించి, ఇక నుంచీ ప్రతి ఒక్కరు బ్రాహ్మణులే వైష్ణవులే అని చాటాడు.మా సినిమాను అక్టోబర్ 25న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
డైరెక్టర్ సముద్ర మాట్లాడుతూ.. రామానుజాచార్యుల వారు పదో శతాబ్దంలో జీవించారు. సమాజంలో అంతా ఒక్కటే అని చాటారు. అలాంటి మహనీయుడి కథతో సినిమా రూపొందించి సాయి వెంకట్ తన జన్మ చరితార్థం చేసుకున్నారు. అక్టోబర్ 25న రిలీజ్ కు వస్తున్న ఈ సినిమా ఆయనకు గొప్ప పేరు తీసుకురావాలన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ రామసత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. రాముడు, కృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ గుర్తుకువస్తారు. సాయిబాబా, ఏసుప్రభు అంటే విజయచందర్ గుర్తుకువస్తారు. అలా వెండితెరపై రామానుజాచార్యులు అంటే మా సాయి వెంకట్ గుర్తుకువస్తారన్నారు. ఇది నిజమైన పాన్ ఇండియా చిత్రం. ఈ సినిమాలో పదకొండు క్యారెక్టర్స్ లో నటించారు సాయివెంకట్. ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఈ సినిమాను ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కసారి చూసి తమ జీవితం సార్థకం చేసుకోవాలన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో యాదగిరిగుట్ట బోర్డ్ మెంబర్ డా లక్ష్మీ నారాయణ, ఓబీసీ కన్వీనర్ మల్లేష్, అన్నపూర్ణ, ప్రొఫెసర్ కిరణ్, శ్రీనివాస్, నిర్మాత మోహన్ గౌడ్, నటుడు రాంకీ, సత్యనారాయణ,వెంకట్,తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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