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ఘనంగా ‘జయహో రామానుజ’ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్.. అక్టోబర్ 25న విడుదల..

Jayaho Ramanuja: ‘ఓం నమో నారాయణాయ:’ అంటూ ప్రపంచానికి  అష్ఠాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపదేశించిన శ్రీ వైష్ణవ మత స్థాపకుడు శ్రీ రామానుజ చార్యుల జీవిత చరిత్ర గురించి  ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇపుడు మనం చెబుతున్న సమసమాజ స్థాపన ఆయన వెయ్యేళ్ల క్రితమే ఆయన ఆచరించి చూపించారు. ఈయన జీవిత చరిత్రపై తెలుగులో పలు సినిమాలు, ధారావాహికలు ఇప్పటికే వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో రామానుజచార్యుల జీవిత చరిత్రపై ‘జయహో రామానుజ’అనే మరో  సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా పాటల కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 03, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:04 PM IST
ఘనంగా ‘జయహో రామానుజ’ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్.. అక్టోబర్ 25న విడుదల..
Image Credit: Ramanuja Charyulu (Movie Pics/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఘనంగా ‘జయహో రామానుజ’ సినిమా సాంగ్ లాంఛ్.. అక్టోబర్ 25న విడుదల..
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