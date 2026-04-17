Chethabadi: జేడీ చక్రవర్తి కొత్త అవతార్..చేతబడి సినిమా హైలైట్ ఇదే!

Chethabadi movie update:వెర్సటైల్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతున్న కొత్త సినిమా పేరు తాజాగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రానికి చేతబడి అనే టైటిల్ను ఫిక్స్ చేశారు. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే సినీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. హారర్ మరియు మిస్టరీ అంశాలతో కూడిన ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసేలా ఉండబోతుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది.
ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఎం3 మీడియా మరియు మహా మూవీస్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. మహర్షి కూండ్ల సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మహేంద్రనాథ్ కూండ్ల నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సూర్యాస్ కథ రాసి, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని అచ్చు రాజమణి అందిస్తుండగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమవడం విశేషం. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను మిర్లాన్ నజీర్ తీసుకుంటుండగా, ఎడిటింగ్ను వంశీ నిర్వహిస్తున్నారు.
“చేతబడి” సినిమా బాణామతి నేపథ్యంలో రూపొందుతోంది. ఈ అంశం తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రీ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా జేడీ చక్రవర్తి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన అప్డేట్ సినిమాపై మరింత హైప్ను తీసుకువచ్చింది.
ఈ చిత్రంలో జేడీ చక్రవర్తి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన ఒకేసారి హీరోగా మరియు విలన్గా కనిపించడం ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా ఆయన కొత్త అవతార్లో కనిపించబోతున్నారని చిత్ర బృందం తెలిపింది.
ఇంకా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సినిమా ఆడియో హక్కులను ప్రముఖ సంగీత సంస్థ సరిగమ ఐదు భాషల్లో కొనుగోలు చేసింది. సాధారణంగా ఒకే పాటను పలు భాషల్లో విడుదల చేస్తారు. కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం ఒకే విజువల్తో భిన్న భాషల్లో వేర్వేరు పాటలు విడుదల చేయడం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.
తదుపరి నెల నుండి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. టెక్నికల్గా కూడా ఈ సినిమా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండబోతుందని యూనిట్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. మొత్తం మీద “చేతబడి” సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభవాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.