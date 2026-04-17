Chethabadi: జేడీ చక్రవర్తి కొత్త అవతార్..చేతబడి సినిమా హైలైట్ ఇదే!

JD Chakravarthy Chethabadi: జేడీ చక్రవర్తి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న “చేతబడి” సినిమా హారర్ మరియు మిస్టరీ అంశాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందుతోంది. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తీస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన ఒకేసారి హీరోగా, విలన్‌గా డిఫరెంట్ పాత్రల్లో కనిపించనుండటం సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 17, 2026, 10:07 AM IST

Chethabadi: జేడీ చక్రవర్తి కొత్త అవతార్..చేతబడి సినిమా హైలైట్ ఇదే!

Chethabadi movie update:వెర్సటైల్ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతున్న కొత్త సినిమా పేరు తాజాగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రానికి చేతబడి అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇప్పటికే సినీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. హారర్ మరియు మిస్టరీ అంశాలతో కూడిన ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసేలా ఉండబోతుందని చిత్ర బృందం చెబుతోంది.

ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఎం3 మీడియా మరియు మహా మూవీస్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. మహర్షి కూండ్ల సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి మహేంద్రనాథ్ కూండ్ల నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సూర్యాస్ కథ రాసి, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సంగీతాన్ని అచ్చు రాజమణి అందిస్తుండగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమవడం విశేషం. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను మిర్లాన్ నజీర్ తీసుకుంటుండగా, ఎడిటింగ్‌ను వంశీ నిర్వహిస్తున్నారు.

“చేతబడి” సినిమా బాణామతి నేపథ్యంలో రూపొందుతోంది. ఈ అంశం తెలుగు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రీ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. ముఖ్యంగా జేడీ చక్రవర్తి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన అప్డేట్ సినిమాపై మరింత హైప్‌ను తీసుకువచ్చింది.

ఈ చిత్రంలో జేడీ చక్రవర్తి ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయన ఒకేసారి హీరోగా మరియు విలన్‌గా కనిపించడం ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. గతంలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా ఆయన కొత్త అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారని చిత్ర బృందం తెలిపింది.

ఇంకా ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సినిమా ఆడియో హక్కులను ప్రముఖ సంగీత సంస్థ సరిగమ ఐదు భాషల్లో కొనుగోలు చేసింది. సాధారణంగా ఒకే పాటను పలు భాషల్లో విడుదల చేస్తారు. కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం ఒకే విజువల్‌తో భిన్న భాషల్లో వేర్వేరు పాటలు విడుదల చేయడం ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది.

తదుపరి నెల నుండి ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. టెక్నికల్‌గా కూడా ఈ సినిమా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండబోతుందని యూనిట్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. మొత్తం మీద “చేతబడి” సినిమా ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభవాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

JD Chakravarthy ChethabadiChethabadi movie updateJD Chakravarthy new movie 2026Chethabadi first lookTelugu Horror Movies 2026

