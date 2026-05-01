  • Jetlee Movie Review:‘జెట్లీ ’ మూవీ రివ్యూ.. సత్య, వెన్నెల కిషోర్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Jetlee Movie Review:‘జెట్లీ ’ మూవీ రివ్యూ.. సత్య, వెన్నెల కిషోర్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

Jetlee Movie Review: సత్య, వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్యపాత్రల్లో రితేష్ రానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జెట్లీ’. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ సమర్పణ చేయడంతో ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 1, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

Ashu reddy: నా జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పు అదే.!.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన అషురెడ్డి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
6
Ashu Reddy case
Ashu reddy: నా జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పు అదే.!.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన అషురెడ్డి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Gold China: చైనా సంచలన నిర్ణయం.. జూన్ 1 నుంచి కొత్త గోల్డ్ రూల్స్.. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
6
China gold policy
Gold China: చైనా సంచలన నిర్ణయం.. జూన్ 1 నుంచి కొత్త గోల్డ్ రూల్స్.. బంగారం ధరలు పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయా?
Mercury Transit: మేష రాశిలోకి బుధుడు.. వృషభం, కన్యా, మకర రాశుల వారు నష్టపోయే ఛాన్స్?
6
Mercury transit
Mercury Transit: మేష రాశిలోకి బుధుడు.. వృషభం, కన్యా, మకర రాశుల వారు నష్టపోయే ఛాన్స్?
Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?
5
May 1 bank holiday 2026
Bank Holiday: బ్యాంక్ వినియోగదారులకు అలర్ట్.. ఈరోజు బ్యాంక్ మీ రాష్ట్రంలో ఓపెన్ లేదా క్లోజ్?
Jetlee Movie Review:‘జెట్లీ ’ మూవీ రివ్యూ.. సత్య, వెన్నెల కిషోర్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..!

‘మత్తు వదలరా’ వంటి  క్రైమ్ కామెడీ తరహా చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యాడు. తాజాగా ఇతను సత్య టైటిల్ రోల్లో వెన్నెల కిషోర్ మరో ముఖ్యపాత్రలో  ‘జెట్లీ’ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

ప్రజాపతి (అజయ్) పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్. అతను రూ. 15 వేల కోట్ల బ్యాంకింగ్ స్కామ్ కు పాల్పడి దుబాయ్ కు పారిపోతాడు. అతడిని భారత్ కు తిరిగి తెప్పించే బాధ్యతను కేంద్ర హోం మంత్రి మేల్కోటి (శ్రీనివాస్ వడ్లమాని) మన భారత్ ఇంటిలెజిన్స్ కు అప్పగిస్తారు. వాళ్లు ప్రజాపతి అతనికి సంబంధించిన ఓ ప్రైవేట్ ఎయిర్ లైన్స్ లో మన తీసుకొచ్చే క్రమంలో అదే విమానంలో ప్రజాపతిని ఎలాగైనా తప్పించాలని ఓ గ్యాంగ్ రంగంలోకి దిగుతుంది. ఈ క్రమంలో అదే విమానంలో గతం మర్చిపోయిన వేద వ్యాస్ (సత్య)  ఎంట్రీ ఇస్తాడు. అతను రావడం వలన తప్పించుకోవాలకున్న ప్రజాపతి ప్లాన్ ఏమైంది. అసలు వేద వ్యాస్ ఎవరు.. ? అతను ఆ విమానంలో ఎందుకు ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది. ప్రజాపతికి ఇతనికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి..? ఈ సినిమా టైటిల్ లో ఉన్న ‘జెట్లీ’ ఎవరు ? అతనికి వేదవ్యాస్ కు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ? ఇక వేదవ్యాస్ ప్రజాపతిని తిరిగి ప్రభుత్వానికి అప్పగించాడా ? ఈ క్రమంలో ఏం జరిగిందనేదే ‘జెట్లీ’ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

దర్శకుడు రితేష్ రానా ఈ సినిమాను పూర్తిగా లాజిక్ కు పక్కన పెట్టి.. పూర్తి ఎంటర్టైనర్ గా ‘జెట్లీ’  సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ముఖ్యంగా సత్య హిందీ భాషలో మాట్లాడుతూ చేసే కామెడీ నవ్విస్తోంది. కొన్ని చోట్ల సత్య చేయించే కామెడీ అతిగా మారి అక్కడక్కడ వెగటు పుట్టిస్తుంది. ఈ సినిమా స్టోరీని మన దేశంలో  స్కామ్స్ చేసి విదేశాలకు పారిపోయిన కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్ లైన్స్ అధినేత విజయ్ మాల్యా స్టోరీని బేస్ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. దాంతో  పాటు చార్మినార్ బ్యాంక్, ప్రుడెన్షియల్ బ్యాంక్ స్కామ్స్ ను కూడా ఇందులో టచ్ చేశాడు రితేష్ రానా. ఒక మన దేశం నుంచి విదేశాలకు పారిపోయిన ప్రజాపతికి మన దేశంలో అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ కు ఉన్న సంబంధం కారణంగా ఎలా పారిపోయాడు. వారిని సత్య క్యారెక్టర్ ఎలా పట్టించాడు. ఈ క్రమంలో ఓ విమానంలో ఐదు గంటల పాటు జరిగే స్టోరీని ఎంటర్టైనింగ్ మలిచే ప్రయత్నం చేశాడు  దర్శకుడు. అందులో కొంత మేర మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యాడు. సినిమా మొత్తంగా విలన్ ను విమానం నుంచే తప్పించే ప్రయత్నమే చుట్టే అలుక్కోవడం కాస్త విసుగు తెప్పిస్తుంది.  సెకండాఫ్ లో స్టోరీ ఏముంటుందనేది తెలిసిపోవడంతో తేలిపోయింది.  ఇందులో స్టోరీని ఇంకాస్త డెప్త్ గా చూపించి ప్రజలకు పూర్తి న్యాయం చేసినట్టు చూపెడితే బాగుండేది. కానీ సినిమాలో సత్యతో పాటు వెన్నెల కిషోర్ చేసే కామెడీ పంచ్ డైలాగులనే నమ్ముకున్నాడు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఉన్నంతలో తక్కువ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించిన విధానం బాగుంది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెడితే బాగుండేది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 
సత్య తనదైన కామెడీతో ప్రేక్షకులను నవ్వించాడు. డాక్టర్ వేద వ్యాస్ క్యారెక్టర్ లో మెప్పించాడు. వెన్నెల కిషోర్ ఈ సినిమాకు స్ట్రాంగ్ బోన్ గా నిలిచాడు. మధ్యలో పజిల్స్ నింపుతూ నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. ప్రజాపతి క్యారెక్టర్ లో అజయ్, అతన్ని తప్పించే గ్యాంగ్ మెంబర్ గా కబీర్ దుహన్ సింగ్ కథానాయిక రియా సింఘా పర్వాలేదనిపించారు. వైవా హర్ష పైలెట్ పాత్రలో మెప్పించాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

పంచ్ లైన్ -  ఓ మోస్తరుగా నవ్వించే ‘జెట్లీ’.. 

రేటింగ్: 2.25/5

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

