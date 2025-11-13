Jigris Review: ‘జిగ్రీస్’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..

మ్యాడ్ మూవీ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, కార్తిక్, ధీరజ్ ఆత్రేయ, ప్రశాంత్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం జిగ్రీస్. హరీస్ ఉప్పాల దర్శకత్వంలో కృష్ణ ఓడపల్లి నిర్మించిన చిత్రం ‘జిగ్రీస్’. కథపై కాన్ఫిడెన్స్ తో ఈ సినిమాను రెండు రోజులు ముందుగానే మీడియాకు ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
ప్రవీన్ (రామ్ నితిన్), వినయ్ (ధీరజ్ ఆత్రేయ),కార్తీక్ (కృష్ణ బూరుగుల), ప్రశాంత్ (మని వాక) చిన్నప్పటి సంది జిగ్రీ దోస్తులు. బ్యాచిలర్స్ కదా ఎప్పుడంటే అపుడు మందేస్తూ చిందేస్తూ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఓ సందర్భంలో తాగిందే తడువుగా గోవాకు వాళ్ల మారుతి 800లో వెళ్లిపోతారు. తొవ్వలో కారు మస్తు ట్రబుల్ ఇస్తది. దాన్ని రిపేర్ చేద్దామనుకునే క్రమంలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ ఇస్తుంది. దీంతో వీళ్ల జీవితాలు ఒక్కసారిగా మారిపోతాయి. ఇంతకీ కారులో గోవాకు బయలు దేరిన వీళ్లు చివరకు తమ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకున్నారా ? చివరకు ఏం జరిగింది. ఈ ప్రయాణం వీళ్ల లైఫ్ లో ఎలాంటి టర్న్ తీసుకుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
పేరుకు తగ్గట్టే.. నలుగురు జాన్ జిగ్రీ దోస్తుల కథ. ఇలాంటి సినిమాల్లో కత పెద్దగా ఉండదు. అంత కథనం, సిట్యూవేషనల్ కామెడీ నేపథ్యంలోనే జరగుతూ ఉంటుంది. ఈ సినిమా చూస్తుంటే.. హిందీలో వచ్చిన ‘ధమాల్’ సినిమా ఛాయలున్నాయి. దాదాపు అదే కాన్సెప్ట్ ను తెలుగు నేటివిటికి తగ్గట్టు కొన్ని సందర్భోచిత కామెడీ సీన్స్ ను రాసుకొని తెరకెక్కించి ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెట్టడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా లారీ సీన్.. నాటు కోడి ఎపిసోడ్ వంటివి ప్రేక్షకులను చక్కలిగింతలు పెడతాయి. మావోయిస్టుల బ్లాక్ మెప్పిస్తోంది. అయితే.. ప్రస్తుతం దేశంలో మావోయిస్టుల హడావుడి తగ్గింది. గోవా రూట్లో వాళ్ల ఊసే లేదు. ఈ ఎపిసోడ్ అంత కన్విన్సింగ్ లేకపోయినా.. దర్శకుడు ప్రతి సీన్ లో నవ్వించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఇప్పటి యూత్ ఈ క్యారెక్టర్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది. క్లైమాక్స్ చివరి 15 నిమిషాలు భావోద్వేగాలను పండించాడు దర్శకుడు. ఆర్ఆర్ బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు, సినిమాలో విజువల్స్ ను గ్రాండ్ గా చూపించడు సినిమాటోగ్రాఫర్. సాధాసీదా కథలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ను జొప్పించి చేసిన ఈ ప్రయోగం హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ లో సక్సెస్ అయింది. తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తుందనే చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
మెయిన్ పాత్రలో నటించిన బూరుగుల కృష్ణ తన పాత్రకు న్యాయం చేసాడు. సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసే ప్రయత్నం చేసాడు. రామ్ నితిన్ మరోసారి అదరగొట్టాడు. ధీరజ్ ఆత్రేయ అమాయకమైన యాక్టింగ్ తో మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. మనీ వాక బాగానే పర్ఫామ్ చేశాడు. మొత్తం కథ అతని చుట్టే తిరుగుతుంది కొన్ని సీన్స్ ను వీళ్లు ఇంకాస్త మెరుగ్గా చేసుంటే బాగుండేది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
బ్యాటమ్ లైన్ : జిగ్రీస్.. అంచనాలు లేకుండా వెళితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు..
రేటింగ్: 3/5
