Jigris:తెలుగులో వస్తోన్న మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ ‘జిగ్రీస్’.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Jigris Release Date: మ్యాడ్ మూవీ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, కృష్ణ బురుగుల, మణివక్కా, ధీరజ్ అథేర్య లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘జిగ్రీస్’. హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల డైరెక్ట్ చేశారు. కృష్ణ వోడ్లపల్లి ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ ఎత్తున అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. రీసెంట్ గా ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి ఆదరణ పొందింది.
రీసెంట్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేతుల మీదుగా విడుదల చేసిన పాటకు మంచి ఆదరణ లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్.నవంబర్ 14న ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేశారు. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల జోరును పెంచే పనిలో పడ్డారు మేకర్స్.
సందీప్ రెడ్డికి సన్నిహితుడైన హరీష్ రెడ్డి.. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో తన జాన్ జిగ్రీ దోస్ల్ అయిన సందీప్ రెడ్డి సాయాన్ని తీసుకోనున్నట్టు చెప్పారు. ఓ చిన్న చిత్రానికి తన వంతుగా సాయం చేయడానికి సందీప్ రెడ్డి వంగా ముందుకు వచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమాలోని నటీనటులు ఎంతో ప్యాషన్ తో డెడికేషన్ తో ఈ సినిమా కోసం పనిచేసినట్టు చిత్ర దర్శకుడు తెలిపారు. సినిమాలోని పాటలు, కంటెంట్ ఇప్పటి యువతరంతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ కు కూడా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. తప్పకుండా ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంటుందని చిత్ర దర్శక, నిర్మాతలు ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉన్నారు.
