  • Jigris:తెలుగులో వస్తోన్న మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ ‘జిగ్రీస్’.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Jigris Release Date: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరెక్కిన చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో వస్తోన్న మరో డిఫరెంట్ మూవీ ‘జిగ్రీస్’. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:42 PM IST

Jigris Release Date: మ్యాడ్ మూవీ ఫేమ్ రామ్ నితిన్, కృష్ణ బురుగుల, మణివక్కా, ధీరజ్ అథేర్య లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన  చిత్రం ‘జిగ్రీస్’. హరీష్ రెడ్డి ఉప్పుల డైరెక్ట్ చేశారు. కృష్ణ వోడ్లపల్లి ఎక్కడా రాజీ పడకుండా భారీ ఎత్తున అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో నిర్మించారు. రీసెంట్ గా ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే మంచి ఆదరణ పొందింది. 

రీసెంట్ గా కిరణ్ అబ్బవరం చేతుల మీదుగా విడుదల చేసిన పాటకు మంచి ఆదరణ లభించింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్.నవంబర్ 14న ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేశారు. త్వరలో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల జోరును పెంచే పనిలో పడ్డారు మేకర్స్. 

సందీప్ రెడ్డికి సన్నిహితుడైన హరీష్ రెడ్డి..  ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో తన జాన్ జిగ్రీ దోస్ల్ అయిన సందీప్ రెడ్డి సాయాన్ని తీసుకోనున్నట్టు చెప్పారు. ఓ చిన్న చిత్రానికి తన వంతుగా సాయం చేయడానికి సందీప్ రెడ్డి వంగా ముందుకు వచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు.  ఈ సినిమాలోని నటీనటులు ఎంతో ప్యాషన్ తో డెడికేషన్ తో ఈ సినిమా కోసం పనిచేసినట్టు చిత్ర దర్శకుడు తెలిపారు. సినిమాలోని పాటలు, కంటెంట్ ఇప్పటి యువతరంతో పాటు కామన్ ఆడియన్స్ కు కూడా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.  తప్పకుండా ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంటుందని చిత్ర దర్శక, నిర్మాతలు ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉన్నారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

JigriJigri telugu movieJigri telugu movie cast and crewjigriTollywood

