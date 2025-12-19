Jinn Review: ‘జిన్’ మూవీ రివ్యూ.. హార్రర్ థ్రిల్లర్ మెప్పించిందా..!

Jinn Telugu Movie Review: సాదలమ్మ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్, బిల్వ స్టూడియోస్ బ్యానర్ల మీద నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం ‘జిన్’. ఈ మూవీలో అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని చిన్మయ్ రామ్ డైరెక్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి అంచాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
ఓ కళాశాల భవనం, అందులోని లైబ్రరిలో ఓ కుర్రాడికి కొన్ని వింత వింత అనుభవాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. రాత్రి పూట ఒక్కడే ఉండటంతో అతనికి వింత శబ్దాలు, వింత ఘటనలు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో నలుగురు యువకులు పరీక్ష రాసేందుకు భూతనాల చెరువు దాటి జ్ఞాన వికాస్ కాలేజ్కి వెళ్తారు. ఆ యువకులకు అక్కడికి వెళ్లిన తరువాత అక్కడ అనుకోకుండా ఇరుక్కుపోతారు. ఆ తర్వాత వారికి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి ? అసలు ఆ భవనంలో ఏముంది. చివరకు వాళ్లు బయటకు వచ్చారా.. ? వారిని ఎవరు ఆపారు..? ఈ క్రమంలో జిన్ (భూతం) చేసే పనులు ఏమిటి? చివరకు ఆ కుర్రాళ్లు ఆ సమస్య నుంచి బయట పడ్డారా.. ? అసలు ఆ జిన్ ఆ భవనంలో ఎందుకు ఉందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
హార్రర్ కామెడీ సినిమాలను డీల్ చేయడం అంటే మాములు విషయం కాదు. అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఏది ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా తగిన మోతాదులో తెరకెక్కిస్తేనే ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభిస్తోంది. ‘జిన్’ సినిమా విషయంలో దర్శకుడు చిన్మయ్ రాయ్ మంచి మార్కులే కొట్టేసాడనే చెప్పాలి. ముందుగా ఓ యువకుడి కాలేజీ భవనంలో ఎదురైన అనుభవాల నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను ఓపెన్ చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా నలుగురు యువకులు, వారి అల్లరి చేష్టలు, కాలేజ్లోకి వెళ్లడం వంటి సీన్లతో ముందుకు సాగుతుంది. అయితే విరామం వరకు వారికి ఏర్పడిన ప్రమాదం గురించి తెలుసుకుంటారు. అలా వారు ఆ భవనం నుంచి ఎంతకీ బయట పడలేకపోతారు. అలాంటి సమయంలో ఓ చిన్న ట్విస్ట్తో ఫస్ట్ హాఫ్ ముగించిన విధానంతో తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే దానిపై ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేశాడు. కాస్త భయపెడుతూ, ఇంకాస్త నవ్విస్తూ కథనాన్ని నడిపించడంలో ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్ మంచి సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి.
ద్వితీయార్దంలో జిన్ ఎంట్రీ, పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్, ఆ కళాశాల భవనం హిస్టరీ. అందులో ఉన్న ఆత్మల గురించి ఒక్కొక్కటిగా రివీల్ చేస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. అలా ప్రీ క్లైమాక్స్ వరకు స్టోరీతో మంచి పట్టుతో సాగుతుంది. క్లైమాక్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉండటం కలిసి వచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. సెకండ్ పార్ట్కు మంచి లీడ్ ఇచ్చేలా జిన్ చిత్రాన్ని ముగించిన తీరు ఆడియన్స్ ను ఎక్సైట్ చేస్తోంది.
‘జిన్’ మూవీ సాంకేతికంగా అందరినీ మెప్పించేలా ఉంటుంది. సునీల్ కెమెరా పనితనం బాగుంది. అలెక్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది. కొన్ని చోట్ల చుచ్చు పడేలా చేశాడు. హారర్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి ఈ జిన్ నచ్చితీరుతుంది. నవ్విస్తూనే భయపెట్టడంలో మేకర్లు సక్సెస్ అయ్యారనే చెప్పాలి. ఇక లొకేషన్, సెట్లను గమనిస్తే ఈ మూవీకి నిఖిల్ బాగానే ఖర్చు పెట్టారు. నిర్మాత పెట్టిన ప్రతి పైసా స్క్రీన్ పై కనిపిస్తుంది.
నటీనటుల విషయానికి వస్తే.. అమిత్ రావ్ తన నటనతో మెస్మరైజ్ చేశాడు. ఇంటర్వెల్ తర్వాత అతని ఎంట్రీ అదిరిపోయింది. కొన్ని సీన్స్ లో కేవలం కళ్లతోనే హావభావాలు పలకించాడు. అంతేకాదు అతి కాకుండా తన పాత్రలో జీవించాడు. ఇక పర్వేజ్ సింబ తన యాక్టింగ్ తో మెప్పించాడు. తెలుగు ఆడియన్స్ కు వీళ్ల కొత్తవాళ్లైనా.. కంటెంట్ కనెక్ట్ అయ్యేలా ఉండటం కలిసొచ్చే అంశమనే చెప్పాలి. హీరో స్నేహితుల బృందం, పోలీస్ అధికారి ఇలా అందరు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేకూర్చారు.
బ్యాటమ్ లైన్..నవ్విస్తూ భయపెట్టే ‘జిన్’..
రేటింగ్: 2.75/5
