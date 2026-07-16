Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /విజయ్ బాటలో ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల చెంతకు..

విజయ్ బాటలో ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల చెంతకు..

Jr NTR Allu Arjun Political Social Service: తెలుగు స్టార్ హీరోలు …  ఫ్యూచర్ పొలిటికల్ స్టార్స్ గా రాణించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. టాలీవుడ్ హీరోలైన ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్  భవిష్యత్తు రాజకీయ బాటలు వేసుకోడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. విజయ్ బాటలో ముందుగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రజలతో మమేకమై ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లో ప్రవేశించాలనుకుంటున్నారు. రాజకీయాల్లో ఏంచేయాలనుకుంటున్నారు? తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏవిధంగా ముందడుగు వేయబోతున్నారు?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:30 AM IST
విజయ్ బాటలో ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల చెంతకు..
Image Credit: Vijay Route NTR Allu Arjun (File Photo/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
విజయ్ బాటలో ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల చెంతకు..
Jr ntr allu arjun Vijay route10 min ago
2
Puri Jagannadh Temple Misteries46 min ago
3
Elnino Effect1 hr ago
4
pawan kalyanJul 15
5
KT Rama RaoJul 15