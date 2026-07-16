/విజయ్ బాటలో ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల చెంతకు..

Telugu Star Heroes Political Steps: సినిమాలతో అభిమానులను సంపాదించుకున్న తర్వాత.. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యంతో అభిమానులకు మరింత చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సినిమాలను ఆదరించినట్లే.. రాజకీయాల్లోనూ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తారనే విశ్వాసంతో ఉన్నారు. పొరుగురాష్ట్రం తమిళనాడులో హీరో విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. అదే తరహాలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ చక్రం తిప్పొచ్చని సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ల తీరు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. ప్రజాక్షేత్రంలో రాజీకీయ భవిష్యత్తును పరీక్షించుకోబోవాలనే ఉబలాటంతో ఉన్నారు.
దేశ రాజకీయాల్లో సినీ హీరోలు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో చక్రం తిప్పుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు రాజకీయ పార్టీలకు మద్దతుగా నిలిచి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న హీరోలు.. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజాభిమానం చూరగొనేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. వెండితెరపై నటించిన హీరోలు అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఇదే అభిమానంతో రాజకీయ నిర్మాణానికి కార్యకర్తలుగా మలచుకోబోతున్నారు. యంగ్ హీరోల్లో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రాజకీయాల్లో అడుగులు వేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అభిమాన సంఘాలు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అభిమాన హీరోలను రాజకీయాల్లోనూ నాయకులుగా చూడాలని తహతహలాడుతున్నారు.
యాక్టింగ్ తో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోలు.. ప్రజాక్షేత్రంలోనూ రాణిస్తారని అభిమాన సంఘాల హడావుడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సందడిగా మారింది. స్టార్ హీరోల వ్యక్తిత్వం.. రాజకీయాల్లో ఎంతమేర ప్రభావం చూపిస్తుందోననే చర్చ సాగుతోంది. రాజకీయాల్లోకి కాలుమోపేందుకు ముందుగా.. సామాజిక కార్యక్రమాలతో అభిమాన సంఘాల నెటవర్క్ విస్తృతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. సినీస్టార్ ఇమేజ్ తో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు… సామాజిక సేవాకార్యక్రమాలతో సామాన్య ప్రజానిక హృదయాలను గెలుచుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ప్రజల కనీస అవసరాలను ప్రభుత్వాలు తీరుస్తున్నప్పటికీ… ప్రజలకు అవసరమైన పనులు చేసిపెట్టడంలో చొరవతీసుకుంటే సామాజికంగా… రాజకీయంగా భవిష్యత్తులో కలిసి వస్తుందనే భావనతో స్టార్ హీరోలు ముందడుగు వేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. స్టార్ హీరోలు సమాజానికి తమ వంతు బాధ్యతగా ఏంచేస్తారనే చర్చ జోరందుకుంది. అభిమాన సంఘాలతో సామాజిక సేవాకార్యక్రమాలను విస్తృతం చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
తెలుగు స్టార్ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ తెరపైకి రాబోతున్నారనే అంశం చర్చనీయాంశమైంది. ఐకాన్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టబోతున్నట్లు సమాచారం. సినీ గ్లామర్ తో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అధికార మార్పుతో గేమ్ ఛేంజర్స్ గా మారుతారా? ఎన్నికలే టార్గెట్ గా పాలిటిక్స్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తారా? అనే అంశాలపై ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నారు. సామాజిక కార్యక్రమాలతో ప్రజల్లోకి వస్తున్న స్టార్ హీరోలు.. అభిమాన సంఘాల ప్రతినిధుల వ్యవహారశైలితో ప్రజల్లో విశ్వాసం చూరగొనే అంశం ముడిపడి ఉంది. సినీహీరోలపై అభిమానంతో ప్రజల్లోనూ సత్ప్రవర్తనతో వ్యవహరించేలా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా పెట్టే పోస్టులు, ప్రజలతో మమేకమయ్యే తీరు హీరోల మనుగడ ఆధారపడి ఉంటుంది. స్టార్ హీరోల ఆలోచనలు, సమాజం పట్ల ఉన్న అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో అభిమాన సంఘాలు కీలక పాత్రపోషించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయ నేపథ్యం..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు వ్యక్తిగతంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక అభిమాన కేటగిరీ ఉంది. దీనికి తోడుగా రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది. తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవంగా ఎన్టీరామారావు రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్రవేశారు. ఎన్టీరామారావు మనవడిగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎంతో మంది అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ పోలికలతో ఆకట్టుకున్నాడు. నందమూరి కుటుంబంలోంచి రాజకీయాల్లో వస్తే ప్రత్యేకంగా ప్రజాదరణ ఉంటుందనే సంకేతాలున్నాయి. 2009నాటి ఎన్నికల సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ప్రచార సభల్లోనూ పాల్గొని మాటతీరుతోనూ ప్రజలను ఆకట్టుకోగలిగారు. రోడ్డు ప్రమాదంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్… బెడ్ పైనుంచే ఎన్నికల ప్రచార సందేశాన్ని వినిపించినపుడు.. రాజకీయాల్లో ఎన్టీఆర్ చక్రం తిప్పుతాడనే చర్చ విస్తృతంగా సాగింది.
ఏపీలో రాజకీయ శూన్యత లేదు.. ఎన్టీఆర్ రాజకీయ అరంగేట్రం పై సందేహం..
రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ.. అవసరమైన సమయంలో తప్పకుండా వస్తామని మాటిచ్చిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్… ప్రత్యక్షరాజకీయాల్లోకి రాకముందు సామాజిక కార్యక్రమాలతో మమేకమయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్ హీరోగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే… తిరుగులేని శక్తిగా ఎదుగుతారనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ 2029 ఎన్నికల లక్ష్యంగా పనిచేస్తారా? 2034 ఎన్నికలను టార్గెట్ చేసుకున్నారా? అనేది చర్చనీయాంశమైంది. ప్రస్తుతం ఏపీలో రాజకీయ శూన్యత లేదు. ఎన్టీఆర్కు విజయ్ కు కలిసొచ్చిన అంశాలు ఎన్టీఆర్కు లేవు. ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీతో జెండా పాతేశాడు. ఆయన్ని తట్టుకొని ప్రత్యామ్నాయ శక్తి ఎదగడం అంత ఈజీ కాదనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట.
తమిళనాడులో స్టాలిన్ పాలన, అంతకు ముందు ఎడప్పాడి పళనిస్వామి పాలనతో విసుగెత్తిన ప్రజలకు సాంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా విజయ్ కనబడ్డాడు. ఎపుడు వచ్చామన్నది కాదు.. సరైన సమయంలో వచ్చామా లేదా అన్నదే ముఖ్యం. చిరంజీవి కూడా రాజకీయంగా వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు వంటి మేరు నగధీరుల మధ్య చిరంజీవి ఇమడలేక ప్రజారాజ్యం జెండా పీకేశారు.
అల్లు అర్జున్ రాజకీయ అరంగేట్రం..
అల్లు అర్జున్.. వరుసగా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. అల్లు అర్జున్ రాజకీయ ఆరంగేట్రంపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల అభిమాన సంఘాలతో అల్లు అర్జున్ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించడంతో రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే చర్చ తెరపైకొచ్చింది. అభిమాన సంఘాలతో సామాజిక కార్యక్రమాలను చేపట్టి.. రాజకీయాల్లో ప్రజల విశ్వాసం చూరగొనే విధంగా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని అల్లు అర్జున్ అభిమానులు అంటున్నారు. అభిమాన సంఘాలకు తోడు యూత్ ఫాలోయింగ్ పెరిగితే రాజకీయాలను శాసించవచ్చనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. తెలంగాణలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలమధ్య పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. సినీ గ్లామర్ తో అల్లు అర్జున్ రాజకీయాల్లోకి వస్తే యువ ఓటర్లతో ప్రభావం చూపే అవకాశాలున్నాయని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
సినీ గ్లామర్ను పట్టించుకోని తెలంగాణ..
కానీ ఏపీ తరహాలో తెలంగాణలో అంతగా సినీ గ్లామర్ పై ఇక్కడి ప్రజలకు అంతగా మోజు లేదు. పైగా ఏపీలో ఉన్నట్టు కుల రాజకీయాలు ఇక్కడ అంతగా పనిచేయవు. ఇక్కడ మెజారిటీ ఓటర్లు ఏపీలో మాదిరి సినిమా బాగుంటే ఆదరిస్తారు కానీ.. రాజకీయంగా నెత్తిన పెట్టుకోవడం అనేది లేదు. సినీ గ్లామర్ ఏపీలో పనిచేసినట్టుగా తెలంగాణలో పనిచేయదనేది ఇక్కడ రాజకీయాలను గమనిస్తున్న వారు చెబుతున్న మాట.
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చినా... చక్రం తిప్పుతారని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. సినిమాలు వేరు… రాజకీయాలు వేరు… సినిమాల్లో యాక్టింగ్ తో అభిమానులను సంపాదించుకున్న హీరోలు… సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో ప్రజలతో మమేకమవుతారా? రాజకీయాల్లో వ్యక్తిగత విమర్శలతో రెచ్చగొట్టే ధోరణితో అభిమానులు ఆగం చేస్తారేమోననే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే మన హీరోలు ముందుగా ఫీలర్స్ వదిలి దానికి సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందనే దానిపై ముందుగా ఆరా తీస్తున్నారు. తమిళనాడు గడ్డపై రాజకీయాలను హీరో విజయ్ శాసించినట్లే… తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పడుచు హీరోలు రాజకీయాలను శాసిస్తారని అభిమానులు ఆశాభావం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. కానీ అది ఇక్కడ సాధ్యమవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా ప్రజలు తెలివైనవాళ్లు. వాళ్లకు కావాలనుకుంటే ఎవరినైనా ఎన్నుకుంటారు. అవసరం లేదంటే మేరు నగధీరులను పడగొట్టినా.. పడగొడతారు. పాలిటిక్స్లో ఏదైనా సాధ్యమే.
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