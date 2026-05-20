/Jr NTR Top Movies: మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ కెరీర్ ను ఛేంజ్ చేసిన‌ టాప్ చిత్రాలు ఇవే..

దేవవ పార్ట్ -1 (Devara Part 1)..
కొరటాల శివ దర్శకత్వలో ఎన్టీఆర్ తండ్రీ కొడుకులుగా ద్విపాత్రాభినయం చేసిన చిత్రం ‘దేవర పార్ట్ -1’. ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
RRR (ఆర్ఆర్ఆర్)..
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆర్ఆర్ఆర్ (రౌద్రం రణం రుధిరం) చిత్రం భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో ఎన్టీఆర్ గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగాడు. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్గణ్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు.
అరవింద సమేత వీరరాఘవ..
ఎన్టీఆర్, పూజా హెగ్డే టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘అరవింద సమేత వీరరాఘవ'. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.
జై లవకుశ..
ఎన్టీఆర్ తొలిసారి త్రిపాత్రాభినయంలో కవల సోదరులుగా నటించిన చిత్రం ‘జై లవకుశ’. బాబీ దర్శకత్వంలో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది.
జనతా గ్యారేజ్..
కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో మోహన్లాల్ మరో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'జనతా గ్యారేజ్'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
నాన్నకు ప్రేమతో..
సుకుమార్ డైరెక్షన్లో సున్నితమైన తండ్రీ కొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'నాన్నకు ప్రేమతో'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి సక్సెస్ ను అందుకుంది.
టెంపర్..
పూరీ జగన్నాథ్ డైరెక్షనలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించిన చిత్రం టెంపర్. తారక్ నెగిటివ్ షేడ్స్ క్యారెక్టర్లో నటించిన ఈ మూవీ తారక్ సినీ కెరీర్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. ఆ సినిమా నుంచి దేవర వరకు ఎన్టీఆర్ అప్రతిహత జైత్రయాత్ర కొనసాగింది.
బృందావనం..
వంశీ పైడిపల్లి డైరెక్షన్లో దిల్ రాజు నిర్మాణంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'బృందావనం'. ఈ చిత్రంలో తారక్ సరసన కాజల్ అగర్వాల్, సమంత హీరోయిన్స్గా యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా మంచి డీసెంట్ హిట్ ను నమోదు చేసింది.
అదుర్స్..
వి.వి.వినాయక్ డైరెక్షన్లో ఎన్టీఆర్ పూర్తి స్థాయిలో డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'అదుర్స్'. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
యమదొంగ..
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్.. హీరోగా నటించిన సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం 'యమదొంగ'. మోహన్ బాబు యమధర్మరాజుగా నటించిన ఈ చిత్రం తారక్ కెరీర్లో మరో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
సింహాద్రి ..
రాజమౌళి డైరెక్షన్లో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం 'సింహాద్రి'. ఈ మూవీతో ఎన్టీఆర్ స్టార్ హీరోగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. మాస్ లో తిరుగులేని ఇమేజ్ ఈ సినిమాతో దక్కించుకున్నాడు.
ఆది..
వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం'ఆది'. ఈ చిత్రం ఎన్టీఆర్ కెరీర్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది. తొలిసారి మాస్ హీరోగా తారక్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన మూవీగా ఈ సినిమా రికార్డులకు ఎక్కింది.
స్టూడెంట్ నెం. 1..
రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన ఫస్ట్ మూవీ 'స్టూడెంట్ నెం. 1. ఈ సినిమాతో ఫస్ట్టైమ్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా సక్సెస్ రుచి ఏంటో చూసాడు. అటు ప్యాన్ ఇండియా దర్శకుడిగా రాజమౌళి వేసిన తొలి అడుగు కూడా ఇదే మూవీ కావడం విశేషం.
రామాయణం..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బాల రాముడిగా నటించిన చిత్రం 'రామాయణం'. యం.యస్.రెడ్డి నిర్మాతగా గుణశేఖర్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది.
