Jr NTR: రాజకీయాల మధ్య నలిగిపోతున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్..

Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన పూర్తి సమయం సినిమాలకే వెచ్చించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సినిమా కెరీర్ మీదే దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నారు. ఇతర అంశాలపై కనీస మాట మాట్లాడినా అది సంచలనం అవుతుందని తెలిసి పూర్తి స్థాయిలో కంట్రోల్ లో ఉంటున్నారు. కానీ ఇలా ఉండటం కూడా తప్పే అన్నట్లుగా కొంత మంది టీడీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పోస్టులు పెడుతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 29, 2025, 05:35 AM IST

Jr NTR: ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ పరిస్థితి అడకత్తెరలో పోకచెక్క మాదిరి అయింది. అందరు ఉండి అనాథలా మారాడనేది ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్నమాట. ఆయన సినిమా విడుదలైన ప్రతీసారీ టీడీపీలో ఓ వర్గం ఆయన్ని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు చేస్తోంది. ఆయన సినిమాలు విడుదలైతే చాలు ఓ బ్యాక్ పనిగట్టుకొని నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తోంది. ఇందులో టీడీపీ నేత లోకేష్ హస్తం ఉందనేది వైసీపీ వాళ్లు చెబుతున్న మాట. ఎక్కడైనా బావ కానీ..రాజకీయల దగ్గర కాదనేది లోకేష్ ప్రవర్తించిన తీరును  ప్రతిపక్షం వాళ్లు ఎత్తి చూపుతున్నారు. ఎన్టీఆర్  ప్రతి సినిమా రిలీజ్ ముందు రాజకీయంగా ఇదో పంచాయతీ అవుతోంది. రీసెంట్ గా ‘వార్ 2’ సినిమా రిలీజ్ కు ముందు లోకేష్ .. దానికి పోటీగా విడుదలైన రజినీకాంత్ ‘కూలీ’ సినిమాకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. అందులో ఎలాంటి తప్పులేదు. కానీ వార్ 2 కు కూడా ఓ ట్వీట్ చేస్తే పోయేది. కానీ అలా చేయలేదు. ఇలా చేయకపోవడం వల్లే తెలుగు దేశంలోని ఓ గ్రూపు ఎన్టీఆర్ ‘వార్ 2’ ను టార్గెట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేసింది.   అటు కూలీ మూవీకి అనుకూలంగా పోస్ట్ చేశారు. 

అటు వైసీపీ ‘వార్ 2’ ను భుజాన ఎత్తుకుంటే.. కూలీకి నెగిటివ్ ప్రచారం చేసింది. అటు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ఎన్టీఆర్ ను అనరాని మాటలన్నాడు. తీరా నేను అనలేదు అని నాలుక కరుచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత చంద్రబాబు అతనికి క్లాస్ పీకాడు. ఇలాంటి రిపీట్ కావొద్దని చెప్పుకొచ్చారు. ఇలా చేస్తే మళ్లీ ఎమ్మెల్యే సీటు ఇచ్చేది లేదని అల్టీమేటం జారీ చేసినట్టు సమాచారం. అయితే ఎన్టీఆర్ అభిమానులు మాత్రం అతన్ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలిన డిమాండ్ చేసినా.. అధిష్ఠానం క్లాస్ తోనే సరిపెట్టుకుంది. 

ఎన్టీఆర్ లక్ష్యం చాలా స్పష్టం.. అతను 2009 ఎన్నికల సమయంలో అది కూడా చిన్న వయసులోనే ఎన్టీఆర్ టీడీపీకి మద్దతుగా ప్రచారం చేశారు. కానీ ఆ వయసులోనే రెండు పడవల మీద కాళ్లు పెట్టడం మంచిది కాదని చాలా త్వరగానే తెలుసుకున్నారు. సినిమాల్లో సాధించాల్సింది చాలా ఉందని అనుకుని పూర్తిగా రాజకీయాలకు డిటాచ్ అయిపోయారు. ఎంతగా ఉంటే.. సోదరి కూకట్ పల్లిలో పోటీ చేసినా మద్దతు ప్రకటించలేదు. కానీ వ్యక్తిగతంగా సపోర్టుగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికి తాను రాజకీయ నీడలోకి వెళ్లకూడదని గట్టిగా ఫిక్సయ్యారు.

ఏం మాట్లాడినా చిలువలు పలువులు చేసే చాన్స్ ఉందని ఎన్టీఆర్ చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. అంతేకాదు నందమూరి ఫ్యామిలీ సంతోషంగా చేసుకోనే వేడుకల్లో పాల్గొనడం లేదు. అదే సమయంలో పెద్దమ్మ చనిపోతే అక్కడివెళ్లి నివాళులు అర్పించారు. ఇక వార్ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చాలా స్పష్టంగా తన లక్ష్యం సినిమాలేనని చెప్పారు. అయినా ఆయన ప్రసంగంలో ఒకటి, రెండు మాటలు తీసుకుని రాజకీయాలకు ఆపాదించుకున్నారు. ఇటు టీడీపీ సోషల్ మీడియా ఆయనను కొడాలి నాని, వంశీలకు ముడిపెట్టి కొంత మందిపోస్టులు పెట్టారు. కష్టకాలంలో స్పందించలేదని… రజనీకాంత్ స్పందించారని చెప్పుకొచ్చారు. రజనీ 50 ఏళ్ల సినీ జీవితంపై శుభాకాంక్షలు చెబితే.. దానికి ఎన్టీఆర్ కు ముడిపెట్టారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏం వస్తుంది?

ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ముసుగులో వైసీపీ కార్యకర్తలు రంగంలోకి దిగినట్టు టీడీపీలోని ఓ వర్గం వాళ్లు చెబుతున్న మాట. అదే సమయంలో ఇలాంటి రాజకీయాలు చేయడానికి ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ముసుగులో వైసీపీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు. అలాంటి వారు గ్యాప్ మరింత పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తూంటారు. వీరితో ఈగో సమస్యలు పెట్టుకుని.. ఎన్టీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు టీడీపీ సోషల్ మీడియా. ఎన్టీఆర్ .. రాజకీయాలకు దూరం అన్న ఆయన అభిప్రాయాలను గౌరవించాలి. ఆయనను రాజకీయాల్లోకి లాగకుండా ఉండటమే ఆయనకు టీడీపీ ఇచ్చే గౌరవం అనుకోవచ్చని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jr NtrJr NTR Politicsjr ntr politicsjr ntr war 2War 2 pre Release Promotion

