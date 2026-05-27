Devara Vs OG World Television Premier Telecast: బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా ఆడని సినిమాలకు డిజిటల్, శాటిలైట్ హక్కులు అమ్ముడు కావాలంటే పెద్ద తతంగమే ఉంది. కానీ అది కూడా బడా స్టార్ హీరోలు.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్స్గా నిలిచిన ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’, పవన్ కళ్యాణ్ ‘ఓజీ’ సినిమాలు డిజిటల్ గా ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. వాటికి మంచి వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి. కానీ ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సూపర్ హిట్టైన ఈ సినిమాల శాటిలైట్ హక్కులు చాలా రోజుల వరకు అమ్ముడు కాలేదు.
ఈ మధ్యకాలంలో డిజిటల్ రిలీజ్ తర్వాత కొన్ని రోజులకే టీవీల్లో టెలికాస్ట్ అవుతున్నాయి. కానీ ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’, పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమాల శాటిలైట్ హక్కులు అనూహ్యంగా ఈటీవీ దక్కించుకుంది. జీ టీవీ, స్టార్ మా, జెమిని వంటి ఛానెల్స్ ఎవరు ఈ సినిమా హక్కుల కోసం ట్రై చేసినా.. ఎక్కువ రేట్ చెప్పడంతో వెనకడుగు వేసినట్టు సమాచారం. ఇక చిన్నా చితకా సినిమాలు తప్ప బడా స్టార్ హీరోల సినిమాలు ఎక్కువగా కొనని ఈటీవీ అనూహ్యంగా ‘దేవర’తో పాటు ‘ఓజీ’ సినిమా హక్కులను మంచి రేట్ కే దక్కించుకున్నట్టు సమాచారం.
మొత్తంగా ఎన్టీఆర్ హీరో నటించిన ‘దేవర’ విడుదలై దాదాపు 20 నెలలు కావొస్తుంది. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమా విడుదలై 9 నెలలు పూర్తి కావొస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా హక్కులు లేట్గా అమ్ముడు పోవడం ఆయన అభిమానులతో పాటు ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోన్న మాట.
ఇక ఎన్టీఆర్ నటించిన ‘దేవర’ సినిమాను జూన్ మొదటి వారంలో టెలికాస్ట్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. అదే నెలలో చివరి వారంలో పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఓజీ’ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా ప్రసారం కానుంది. ఇక థియేట్రికల్గా, డిజిటల్ పరంగా మంచి వ్యూస్ రాబట్టిన ఈ సినిమా వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి మరి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.