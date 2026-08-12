/Jr NTR Health Update: హీరో ఎన్టీఆర్‌ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రకటించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్!

Jr NTR Health Update News: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎన్.టి.ఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ (KIMS) ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అధికారికంగా ఒక హెల్త్ బులెటిన్ను విడుదల చేసింది. ఇటీవల జరిగిన ఒక అవాంఛనీయ ఘటనలో ఆయన భుజానికి గాయం కావడంతో, వైద్య నిపుణుల సలహా మేరకు ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయనకు నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల అనంతరం, నిపుణులైన వైద్యుల బృందం త్వరితగతిన కోలుకునేందుకు ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ (Arthroscopic Surgery) శ్రేయస్కరమని నిర్ధారించి, శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించిన ముఖ్యాంశాలు
గాయం తీవ్రతను, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు, వైద్య నిపుణుల బృందం లోతుగా చర్చించింది. ఆయన త్వరగా, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అత్యంత సరైనదని నిర్ణయించారు.
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలోని అనుభవజ్ఞులైన ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్లు డాక్టర్ ఆర్.ఎ.పూర్ణచంద్ర తేజస్వి, డాక్టర్ నితిన్ బెజ్జంకి, డాక్టర్ మధుసూదన్ రావు, డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు సూరపనేని ఆధ్వర్యంలో ఈ సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ అత్యంత విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ శస్త్రచికిత్స అత్యంత సురక్షితంగా జరగడంతో ఆసుపత్రి వర్గాలు, అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఆరోగ్యం నిలకడగా.. రికవరీ వివరాలు
ప్రస్తుతం నటుడు ఎన్.టి.ఆర్ పూర్తిగా క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని కిమ్స్ వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. సర్జరీ విజయవంతం కావడంతో ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కొద్ది రోజుల విశ్రాంతి తర్వాత, ఆయన క్రమబద్ధమైన పునరావాస (Rehabilitation) కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఫిజియోథెరపీ, ఇతర వ్యాయామాల ద్వారా ఆయన కండరాలు పూర్వ స్థితికి వచ్చేలా వైద్యులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు.
రాబోయే 2 నుండి 3 నెలల వ్యవధిలో ఆయన పూర్తిగా కోలుకుని, ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా తిరిగి తన సాధారణ జీవనశైలికి, సినిమాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని వైద్య బృందం భరోసా ఇచ్చింది. ఈ హెల్త్ బులెటిన్ను కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ డైరెక్టర్ - మెడికల్ సర్వీసెస్ అయిన డాక్టర్ సంబిత్ సాహు అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఎన్.టి.ఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ అభిమానులు, ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
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