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Jr NTR Health Update: హీరో ఎన్టీఆర్‌ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రకటించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్!

Jr NTR Health Update: ప్రముఖ టాలీవుడ్ నటుడు ఎన్.టి.ఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రి యాజమాన్యం అధికారిక హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది. ఇటీవల భుజానికి తగిలిన గాయం కారణంగా ఆయన కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరగా, వైద్యులు విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 12, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:35 PM IST
Jr NTR Health Update: హీరో ఎన్టీఆర్‌ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల..ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రకటించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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