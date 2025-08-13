English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

War 2 Pre Release Business:‘వార్ 2’ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..!

War 2 Pre Release Business: ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్  హీరోలుగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వార్ 2’. సౌత్, నార్త్ హీరోల కలయికలో తెరకెక్కిన ఈ  సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ క్లోజ్ అయింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:00 AM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
5
Tomorrow Holiday
Bank Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడ తెలుసా?
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
5
EPFO update
EPFO Update: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. పీఎఫ్ డబ్బులు ఇక నుంచి ఏటీఎం నుంచి తీసుకునే ఛాన్స్.. ప్రాసెస్ ఇదే..!!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
5
Soft beetroot idly
Soft beetroot idly మెత్తగా పువ్వు లాగా.. వచ్చే బీట్రూట్ ఇడ్లీ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
War 2 Pre Release Business:‘వార్ 2’ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..!

War 2 Pre Release Business: వార్ 2 మూవీతో ఎన్టీఆర్ తొలిసారి బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. నటుడిగా తొలి హిందీ చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై అంచనలున్నాయి.  ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ‘వార్ 2’  మూవీపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమా అభిమానులు రెండు కాలర్స్ ఎత్తుకునేలా ఉంటుందిని చెప్పాడు. ఇక  ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సింగిల్ స్క్రీన్ లో రూ. 75, మల్టీప్లెక్స్ లో  రూ. 100 పెంచుకునేలా అనుమతులు ఇచ్చారు.స్పెషల్ షోకు రూ. 500 వరకు టికెట్ రేట్ ఉంది.  తెలంగాణలో ఉన్న సింగిల్ స్క్రీన్స్, మల్టీప్లెక్స్  థియేటర్స్ లో మన దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా భారీగా ధరలు ఉన్నాయి. ఇక ఇది డబ్బింగ్ సినిమా కాబట్టి తెలంగాణలో స్పెషల్ షూస్ కు, టికెట్ ధరల పెంపుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇవ్వలేదు. 

ఇక తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. తెలంగాణలో రూ. 36.50 కోట్లు.. రాయలసీమలో రూ. 18 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 36 కోట్లు.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 90.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హిట్ అనిపించుకోవాలంటే రూ. 92 కోట్ల షేర్ రాబట్టాలి.

వార్ 2 హిందీ + ఓవర్సీస్ లో దాదాపు రూ. 125 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ. 217 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా ఎన్టీఆర్, హృతిక్ మధ్య కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయిందనేది టాక్.  ఇద్దరి మధ్య  యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అభిమానులను అలరించేలా ఉన్నాయనేది టాక్. ఇద్దరు డాన్సింగ్ స్టార్స్ తమ పాటతో  అదరగొట్టేసారు. హృతిక్, ఎన్టీఆర్ పోటా పోటీ నటన ఈ సినిమాకు హైలెట్ అని చెబుతున్నారు. ఫ్యాన్స్ ను  సంతృప్తి పరిచేలా ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ ఉండబోతున్నట్టు సమాచారం. 

మొత్తంగా ఎన్టీఆర్  తన కెరీర్ పరంగా తొలిసారి కథానాయికగా లేకుండా నటిస్తుండంతో తారక్  అభిమానులు  ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది చూడాలి. హిందీలో ‘వార్ 2’ సినిమా 2 గంటల 53 నిమిషాల 24 సెకన్ల నిడివి ఉంది. తెలుగు, తమిళంలో ఈ సినిమా  2 గంటల 51 నిమిషాల 44 సెకన్లు నిడివి  ఉంది.అజ్ఞాతంలో ఉన్న హృతిక్ ను పట్టుకునేందుకు భారత స్పై ఏజెంట్ ఎన్టీఆర్ ను  పంపుతుంది. వీళ్లిద్దరి మధ్య వచ్చే సీన్స్.. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్, ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ ఈ సినిమాకు హైలెట్ గా ఉండనున్నాయి. ఈ సినిమాలో ట్విస్టులతో పాటు క్లైమాక్స్ లో మరో ఇద్దరు హీరోలున్నట్టు సమాచారం.  ‘వార్ 2’   డాల్మీ అట్మాస్ లో రిలీజ్  కాబోతున్న తొలి భారతీయ సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది.  ఈ సినిమా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా ఈ గురువారం రిలీజ్  కాబోతుంది.  

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

War 2 Pre Release BusinessWar 2 First ReviewJr NtrHrithik Roshanwar 2 movie

Trending News