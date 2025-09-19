English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jr NTR Injured in Ad Shoot: స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్. ఓ యాడ్ షూటింగ్‌లో పాల్గొన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు తీవ్ర గాయాలైనట్లు ఆయన టీమ్ తెలియజేసింది. హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నుంది ఒక ప్రముఖ కంపెనీకి చెందిన వాణిజ్య ప్రకటన షూటింగ్‌లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాల్గొన్నారు.  ఇందులో భాగంగా చేసిన ఓ ప్రమాదకరమైన స్టంట్ షూట్ లో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:18 PM IST

Jr NTR Injury: ఎన్టీఆర్‌కు తీవ్ర గాయాలు..షూటింగ్‌లో భారీ ప్రమాదం? ఆస్పత్రిలో తారక్!

Jr NTR Injured in Ad Shoot: స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్. ఓ యాడ్ షూటింగ్‌లో పాల్గొన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు తీవ్ర గాయాలైనట్లు ఆయన టీమ్ తెలియజేసింది. హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నుంది ఒక ప్రముఖ కంపెనీకి చెందిన వాణిజ్య ప్రకటన షూటింగ్‌లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పాల్గొన్నారు.  ఇందులో భాగంగా చేసిన ఓ ప్రమాదకరమైన స్టంట్ షూట్ లో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదం కారణంగా ఎన్టీఆర్‌కు తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం. ఆయన కాలికి తీవ్ర గాయమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఈ యాడ్ షూటింగ్ జరిగే క్రమంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఓ ఫైట్ సీన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. ఆ సమయంలో ఆయన కాలిపై భారీ వస్తువు పడిపోవడం వల్ల ఆయన కాళ్లకు తీవ్ర గాయమైనట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే ఆయన్ని సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారని ఆయన టీమ్ చెప్పుకొచ్చింది. చికిత్స చేసిన వైద్యులు ఆయనకు ఏమి ప్రమాదం లేదని చెప్పారట. కాలికి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారని అన్నారు. ఇది పెద్ద ప్రమాదం కాదని వైద్యులు సూచించినట్లు పేర్కొన్నారు. గాయం కారణంగా ఆయనకు కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారట. ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సాధారణ స్థితికి వస్తారని తెలుస్తోంది. 

తమ స్టార్ హీరోకి గాయం అవ్వడంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. సినీ పరిశ్రమతో పాటు అభిమానుల ఆందోళన చెందుతున్నారు. తమ అభిమాన హీరో త్వరగా కోలుకోవాలని వారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యం పూర్తిగా కోలుకునేందుకు కొంత సమయం పడుతుందని ఎన్టీఆర్ సన్నిహితులు తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ యాడ్ చిత్రీకరణను మధ్యలో ఆపేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. 

Junior NTRJr NTR wrist injuryJr NTR Ad ShootshootingNTR Ad Shoot

