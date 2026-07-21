/Jr NTR: బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలి అని కోరుకున్న కల్యాణ్ రామ్,‌ ఎన్టీఆర్..!

Jr NTR: నందమూరి బాలకృష్ణ ఆరోగ్యంపై వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు వరుసగా స్పందిస్తున్నారు. NBK111 సినిమా షూటింగ్ సమయంలో బాలకృష్ణకు చిన్న మసిల్ టియర్ అయినట్లు దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని అధికారికంగా వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా బాలయ్య త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
మొదటగా హీరో నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. "Get well soon Babai" అంటూ ఆయన పోస్ట్ చేశారు. అలాగే "మీరు త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ మీకు ఇష్టమైన పనిలోకి తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నాను" అని సందేశం రాశారు. ఆయన పోస్ట్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. కల్యాణ్ రామ్ స్పందన తర్వాత అందరి దృష్టి జూనియర్ ఎన్టీఆర్పై పడింది. ఎన్టీఆర్ కూడా స్పందిస్తారా అనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగింది. ఇప్పుడు ఆ చర్చకు ముగింపు పలుకుతూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా బాలయ్యకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో "Get well soon Bala Babai. Wishing you a speedy recovery and good health. Looking forward to seeing you roar back in full form…" అంటూ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సందేశం అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని నింపింది. నందమూరి అభిమానులు ఈ పోస్ట్ను భారీగా షేర్ చేస్తూ బాలయ్య త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.
ఇక దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని కూడా బాలకృష్ణ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడించారు. కాకినాడలో జరుగుతున్న NBK111 షూటింగ్లో యాక్షన్ సన్నివేశం చిత్రీకరిస్తుండగా చిన్న మసిల్ టియర్ అయిందని చెప్పారు. వైద్యుల సూచన మేరకు చిన్న మైనర్ సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే అభిమానులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
బాలకృష్ణ తన పనిపట్ల చూపించే క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చిత్రబృందానికి ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందని గోపీచంద్ మలినేని ప్రశంసించారు. ఆయన త్వరగా కోలుకుని షూటింగ్లో మళ్లీ పాల్గొంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
కల్యాణ్ రామ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ వరుసగా బాలయ్య ఆరోగ్యంపై స్పందించడంతో నందమూరి అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకుని NBK111 షూటింగ్లో తిరిగి పాల్గొనాలని అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు, చిత్రబృందం అందరూ ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
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