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Jr NTR: బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలి అని కోరుకున్న కల్యాణ్ రామ్,‌ ఎన్టీఆర్..!

Jr NTR: బాలయ్య ఆరోగ్యంపై ముందుగా కల్యాణ్ రామ్, ఆ తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా స్పందించారు. ఇద్దరూ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులు నందమూరి అభిమానులకు ఆనందాన్ని కలిగించాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 21, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:57 PM IST
Jr NTR: బాలకృష్ణ త్వరగా కోలుకోవాలి అని కోరుకున్న కల్యాణ్ రామ్,‌ ఎన్టీఆర్..!
Image Credit: jrntr(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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