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Jr NTRకి సర్జరీ.. ‘దేవర’ కోలుకోవాలని దేవుడికి మొక్కుతున్న అభిమానులు..

Jr NTR Shoulder Surgery: తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అగ్ర హీరోల్లో ఒకరైన ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ షూటింగ్ సమయంలో చేస్తోన్న స్టంట్స్ సమయంలో భుజానికి గాయమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన్ని హుటాహుటిన ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఇక ప్రాథమికంగా ఆయన ఆరోగ్యపరమైన పరీక్షల తర్వాత ఈ రోజు ఎన్టీఆర్‌కు ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:25 AM IST
Jr NTRకి సర్జరీ.. ‘దేవర’ కోలుకోవాలని దేవుడికి మొక్కుతున్న అభిమానులు..
Image Credit: NTR Surgery (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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