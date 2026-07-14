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Jr NTR Political Entry: బిగ్ బ్రేకింగ్.. రాజకీయాల్లోకి ఎన్టీఆర్..తారక్ కార్యాలయం నుంచి కీలక ప్రకటన!

Jr NTR Political Entry News: ప్రముఖ కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారని ఇటీవలే వార్తలు వస్తున్న మాట వాస్తవమే. అయితే నిన్న ఎన్టీఆర్ టీమ్ అంటూ ఓ ప్రకటన వెలువడింది. అందులో 'ఊరు-వాడ' కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే  తాజాగా ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం అంటూ మరో ప్రకటన వచ్చింది. గతంలో వచ్చిన వాటికి తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:15 PM IST
Jr NTR Political Entry: బిగ్ బ్రేకింగ్.. రాజకీయాల్లోకి ఎన్టీఆర్..తారక్ కార్యాలయం నుంచి కీలక ప్రకటన!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Jr NTR Political Entry: బిగ్ బ్రేకింగ్.. రాజకీయాల్లోకి ఎన్టీఆర్..తారక్ కార్యాలయం నుంచి కీలక ప్రకటన!
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