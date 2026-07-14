/Jr NTR Political Entry: బిగ్ బ్రేకింగ్.. రాజకీయాల్లోకి ఎన్టీఆర్..తారక్ కార్యాలయం నుంచి కీలక ప్రకటన!

Jr NTR Political Entry News: గత కొన్ని రోజులుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (NTR) రాజకీయ అరంగేట్రం, సేవా కార్యక్రమాల చుట్టూ తిరుగుతున్న వివాదాలపై ఎన్టీఆర్ అధికారిక కార్యాలయం అత్యంత కీలకమైన వివరణ ఇచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో, అభిమాన సంఘాల పేరుతో జరుగుతున్న ప్రచారాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
'RAW NTR'తో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు!
ఈ ప్రకటనలో ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం ప్రధానంగా 'RAW NTR' అనే సంస్థపై కీలక స్పష్టతనిచ్చింది. ఎన్టీఆర్ పేరును ఉపయోగించి ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి గానీ, కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి గానీ 'RAW NTR' సంస్థకు ఎటువంటి హక్కులు లేదా అధికారాలు లేవు.
తాజాగా ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల ఎంట్రీపై వస్తున్న వార్తలపై 'RAW NTR' అనే సంస్థ స్పందించింది. జూలై 18న నిర్వహించబోతున్న కార్యక్రమం 'ఊరు-వాడ' అనే సేవా కార్యక్రమం మాత్రమే అని తెలిపింది. దానికి రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధంలేదని స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ సంస్థతో ఎన్టీఆర్కు లేదా ఆయన కార్యాలయానికి ఎలాంటి అనుబంధం లేదని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం నుంచి మరో ప్రకటన వచ్చింది. సదరు RAW NTR అనే సంస్థకు కథానాయకుడు ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించింది. ఈ అంశంపై తమ వైపు నుంచి ఇదే చివరి మరియు తుది వివరణ అని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం తేల్చి చెప్పింది.
జులై 18 రాజకీయ ప్రకటన ప్రచారానికి తెర!
ఈ నెల 18న ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగప్రవేశం చేయబోతున్నారంటూ పెద్ద ఎత్తున ఊహాగానాలు, ప్రచారాలు సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తాజా ప్రకటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఎన్టీఆర్కు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం ఆయన ద్వారా లేదా ఆయనకు సంబంధించిన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే అధికారికంగా వెల్లడవుతాయని ఆఫీస్ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.
అభిమానులకు, మీడియాకు విజ్ఞప్తి..
"ఎలాంటి ధృవీకరణ లేని సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో లేదా ఇతర వేదికలపై ప్రచారం చేయవద్దు. కేవలం ఎన్టీఆర్ అధికారిక వర్గాల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలి" అని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం నుంచి విడుదలైన ప్రకటనలో ఈ విధంగా వివరించారు.
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