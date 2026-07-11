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Jr NTR Political Entry: రాజకీయాల్లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ? ఫ్యాన్స్‌తో భారీ ప్లానింగ్..ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్!

Jr NTR Political Entry News: ప్రముఖ కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ త్వరలోనే కీలక ప్రకటన చేయనున్నారని టాక్ నడుస్తోంది. జూలై 18న ఫ్యాన్స్‌తో మీటింగ్ తర్వాత తాను రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెడతారని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:14 PM IST
Jr NTR Political Entry: రాజకీయాల్లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ? ఫ్యాన్స్‌తో భారీ ప్లానింగ్..ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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