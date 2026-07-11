Jr NTR Political Entry News: టాలీవుడ్ గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తదుపరి అడుగులు ఎటువైపు పడబోతున్నాయి? ప్రస్తుతం సినీ, పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో తారక్పై సరికొత్త చర్చ జోరందుకుంది. పొరుగు రాష్ట్రం తమిళనాడులో దళపతి విజయ్ పక్కా ప్లానింగ్తో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సక్సెస్ సాధించిన తీరును చూసిన తర్వాత.. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ పొలిటికల్ ఎంట్రీపై కూడా అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే జూలై 18న తారక్ ఒక కీలక ప్రకటన చేయనున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త తెగ హల్చల్ చేస్తోంది.
జూలై 18న ఏం జరగబోతోంది?
ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న ప్రచారం ప్రకారం.. ఈ నెల 18న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తన అభిమాన సంఘాలను ఒకే తాటిపైకి తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ, భారీ స్థాయిలో సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించేందుకు తారక్ ఒక పక్కా కార్యాచరణను ప్రకటించనున్నట్లు టాక్.
ముందుగా సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలకు మరింత దగ్గరై, ఆ తర్వాతే రాజకీయ అరంగేట్రం చేసేలా ఈ ప్లాన్ ఉందనేది పొలిటికల్ అనలిస్టుల అంచనా. అయితే, ఈ ప్రచారంపై ఇప్పటివరకు ఎన్టీఆర్ టీమ్ లేదా ఆయన క్యాంప్ నుండి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
గత అనుభవాలు.. ప్రస్తుత మౌనం!
2009 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ (మహాకూటమి) తరపున జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సుడిగాలి పర్యటనలు చేశారు. తన వాగ్ధాటితో యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నారు. అయితే, ఆ ప్రచార సమయంలోనే జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన తర్వాత.. తారక్ రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ కార్యక్రమాల్లోనూ ఆయన ఎక్కడా కనిపించలేదు.
కొంతకాలం క్రితం హైదరాబాద్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో ఎన్టీఆర్ భేటీ అయినప్పుడు కూడా దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చ నడిచింది. కానీ, తారక్ మాత్రం తాను పూర్తిగా సినిమాలకే పరిమితమయ్యానని, పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులపైనే తన ఫోకస్ అంతా ఉందని పదే పదే స్పష్టం చేస్తూ వచ్చారు.
18వ తేదీన సస్పెన్స్కు తెరపడుతుందా?
ఒకవైపు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రాజకీయాలకు దూరం అని చెబుతున్నా.. మరోవైపు అభిమాన సంఘాల యాక్టివిటీస్ గురించిన వార్తలు రావడం ఆసక్తి రేపుతోంది. మరి ఈ ప్రచారంలో ఎంతవరకు నిజముంది? జూలై 18న తారక్ నిజంగానే ఏదైనా బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్నారా లేదా అనేది తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు వేచి చూడాల్సిందే!
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