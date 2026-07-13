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Jr NTR Political Entry: ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగప్రవేశం? జూలై 18న మీటింగ్ అందుకే అంటున్న తారక్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్!

Jr NTR Political Entry News: టాలీవుడ్ ప్రముఖ కథానాయకుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ త్వరలోనే రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టబోతున్నాడనే వార్తల నడుమ ఆయన అభిమానుల సంఘం క్లారిటీ ఇచ్చింది. జూలై 18న జరగనున్న కార్యక్రమానికి రాజకీయాలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పింది. అభిమానులను గందరగోళానికి గురిచేయోద్దని మీడియాకు సూచించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:09 PM IST
Jr NTR Political Entry: ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగప్రవేశం? జూలై 18న మీటింగ్ అందుకే అంటున్న తారక్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Jr NTR Political Entry: ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగప్రవేశం? జూలై 18న మీటింగ్ అందుకే అంటున్న తారక్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్!
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