English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను  తీర్చాడు'

Jr NTR Praises To Kantara Chapter 1 Hero Rishab Shetty: యావత్‌ దేశాన్ని ఆకట్టుకుని సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న కాంతార సినిమా చాప్టర్‌ 1పై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ సినిమాపై స్టార్‌ హీరో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రిషబ్‌ శెట్టికి అండగా నిలిచారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:29 PM IST

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను  తీర్చాడు'

Kantara Chapter 1: తన చిన్నప్పటి నుంచి విన్న కథలతో సినిమా రూపొందుతుందని తాను ఊహించలేదని.. అలా తీసిన సినిమా విజయం సాధించడం విశేషమని స్టార్‌ హీరో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ తెలిపారు. అమ్మమ్మ చెప్పిన కథలు నిజ రూపకంగా రావడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'నాకు మూడేళ్ల వయసున్నప్పుడు అమ్మమ్మ కుందాపుర సమీపంలోనే మన ఊరు అని చెప్పేది. దానికి సంబంధించిన కథలు చెప్పేది. అవన్నీ నాకు నచ్చేవి' అని ఎన్టీఆర్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇలా నిజంగానే జరుగుతుందా? అని తనకెన్నో సందేహాలొచ్చేవని తెలిపారు. గుళిగ, పంజుర్లి గురించి తెలుసుకోవాలనిపించేదని ఎన్టీఆర్‌ పేర్కొన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు

స్వీయ దర్శకత్వంలో కన్నడ నటుడు రిషబ్‌శెట్టి చేస్తున్న కాంతారాకు ప్రీక్వెల్‌ ‘కాంతార చాప్టర్‌ 1’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎన్టీఆర్‌ తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందాన్ని అభినందించారు. ఇటీవల గాయపడడంతో ఆ కారణంగా తాను గతంలో మాదిరి గట్టిగా మాట్లాడలేనని.. అర్థం చేసుకోవాలని అభిమానులకు ఎన్టీఆర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Telangana Group 2: తెలంగాణ గ్రూప్-2 ఫలితాలు విడుదల.. రిజల్ట్స్‌ చెక్‌ చేసుకోవడం ఇలా!

అనంతరం ఎన్టీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. తాను విన్న ఆ కథలతో ఓ దర్శకుడు సినిమా తెరకెక్కిస్తాడని అనుకోలేదని తెలిపారు. దాన్ని రిషబ్‌శెట్టి సాధ్యం చేశాడని అభినందించారు. తన బాల్యంలో విన్న కథలను తెరపై చూసి ఆశ్చర్యపోయినట్లు ఎన్టీఆర్‌ చెప్పారు. దాని గురించి మాటల్లో చెప్పలేనని.. కథ తెలిసి నేనే ఇలా అయిపోతే.. కొత్తగా తెలుసుకున్న వారు ఏమయ్యారో అదే ‘కాంతార’ ఫలితం అని ఎన్టీఆర్‌ వెల్లడించారు.  'అరుదైన దర్శకుడు, నటుడు రిషబ్‌. ఆయనలోని నటుడిని దర్శకుడు, డైరెక్టర్‌ను యాక్టర్‌ డామినేట్‌ చేయడం కాదు.. 24 విభాగాలను డామినేట్‌ చేస్తారు' అని రిషబ్‌పై జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు.

Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అనూహ్యంగా రేపు సెలవు?

‘కాంతార’ను ఈ స్థాయిలో తెరకెక్కించడం మరెవరి వల్ల సాధ్యమయ్యేది కాదని ప్రకటించారు. 'మా అమ్మను ఉడుపి కృష్ణుడి ఆలయానికి తీసుకెళ్లాలనేది ఎప్పటి నుంచో నా కోరిక. రిషబ్‌తో ఆ దర్శన భాగ్యం దక్కింది. తమ పనుల్నీ పక్కనపెట్టి రిషబ్‌ కుటుంబం మాతో కలిసి వచ్చింది. నన్ను కుటుంబసభ్యుడిగా చూసుకున్నారు' అని రిషబ్‌తో తన అనుబంధాన్ని ఎన్టీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే రిషబ్‌ కాంతార చాప్టర్‌ 1 కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారో అర్థమైందని చెప్పారు. ఈ సినిమాను తీయడం అనుకున్నంత తేలిక కాదన్నారు. రిషబ్‌ శెట్టి నటించిన దర్శకత్వం చేసిన కాంతారా చాప్టర్‌ 1లో హీరోయిన్‌గా రుక్మిణీ వసంత్‌ చేస్తోంది. ఈ సినిమా అక్టోబరు 2వ తేదీన విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rishab ShettyJr Ntrkantara chapter 1Kantara MovieTollywood

Trending News