/Jr NTR shoulder surgery: ఆపరేషన్‌ తర్వాత ఎన్టీఆర్‌.. తొలి ఫొటో

Jr NTR shoulder surgery: ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నారని కిమ్స్ ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు. ఆయనకు భుజానికి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేసినట్లు హెల్త్ బులెటిన్లో వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని చెప్పారు. ఇకపై వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక రిహాబిలిటేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు.
ఎన్టీఆర్ పూర్తిగా కోలుకోవడానికి రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయం పడుతుందని వైద్యులు అంచనా వేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన మళ్లీ తన సాధారణ పనుల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో అభిమానులు కూడా ఎన్టీఆర్ త్వరగా కోలుకోవాలని సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఎన్టీఆర్ తన అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు మద్దతుగా నిలిచిన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, అభిమానులకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఆపరేషన్ విజయవంతమైందని, తాను బాగానే ఉన్నానని తెలిపారు. అభిమానుల ప్రేమ, ప్రార్థనలు తనకు ప్రతిరోజూ ఎంతో బలాన్ని ఇస్తాయని చెప్పారు.
ఎన్టీఆర్కు ఈ గాయం ఆయన నటిస్తున్న ‘డ్రాగన్’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగింది. జూలై చివర్లో షూటింగ్ సెట్స్లో ఆయన భుజానికి గాయమైనట్లు సమాచారం. అప్పట్లో వైద్యులు ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. అయితే త్వరగా, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆర్థ్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేయాలని వైద్యులు నిర్ణయించారు.
‘డ్రాగన్’ సినిమాను ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కలిసి పనిచేస్తున్న తొలి సినిమా ఇదే. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ‘లుగర్’ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ఆయన పాత్ర చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందని ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్తో అంచనాలు పెరిగాయి.
ఈ సినిమాలో బిజు మీనన్, రుక్మిణి వసంత్, ఖుష్బూ సుందర్, గురు సోమసుందరం, రాజీవ్ కనకాల, ఆశుతోష్ రాణా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ‘డ్రాగన్’ సినిమా 2027 జూన్ 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. మరోవైపు ఎన్టీఆర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో కూడా ఓ సినిమా చేయనున్నారు.
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