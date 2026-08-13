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Jr NTR shoulder surgery: ఆపరేషన్‌ తర్వాత ఎన్టీఆర్‌.. తొలి ఫొటో

Jr NTR shoulder surgery: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌ అభిమానులకు గుడ్‌న్యూస్. భుజానికి గాయం కావడంతో హైదరాబాద్‌లోని కిమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఎన్టీఆర్‌కు విజయవంతంగా ఆపరేషన్‌ జరిగింది. సర్జరీ తర్వాత ఆయన వైద్యుల బృందంతో కలిసి ఫొటో దిగారు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఫొటోలో ఎన్టీఆర్‌ చేతికి సపోర్ట్‌ బెల్ట్‌ వేసుకుని కనిపించారు. అలాగే విక్టరీ సింబల్‌ చూపిస్తూ అభిమానులకు ధైర్యం చెప్పారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 13, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:26 PM IST
Jr NTR shoulder surgery: ఆపరేషన్‌ తర్వాత ఎన్టీఆర్‌.. తొలి ఫొటో
Image Credit: Jr NTR shoulder surgery(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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