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Jr NTR Health: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు రేపే ఆపరేషన్..8 వారాల రెస్ట్..!

Jr NTR Shoulder Injury: యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు ఆయన టీమ్ కీలక ఆరోగ్య అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఇటీవల భుజానికి గాయం కావడంతో ఎన్టీఆర్ చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా వైద్యుల సూచన మేరకు ఆయనకు శస్త్రచికిత్స చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆగస్టు 12న హైదరాబాద్‌లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఈ సర్జరీ జరగనుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:12 PM IST
Jr NTR Health: జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌కు రేపే ఆపరేషన్..8 వారాల రెస్ట్..!
Image Credit: Jr NTR Health(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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