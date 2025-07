War 2: ఎట్టకేలకు ‘వార్ 2’ షూటింగ్ ను పూర్తి చేసిన ఎన్టీఆర్.. హృతిక్ పై తారక్ ప్రశంసల ఝల్లు..

War 2: మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటంచిన చిత్రం ‘వార్ 2’. కియారా అద్వానీ కథానాయికగా యాక్ట్ చేసిన ఈ సి నిమాను యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ లో YRF స్పై యూనివర్స్ లో భాగంగా ‘ఏక్ థా టైగర్, టైగర్ జిందా హై, పఠాన్, వార్, టైగర్ 3 మూవీల తర్వాత వస్తోన్న ఆరో సినిమా ‘వార్ 2’ కావడం విశేషం. హృతిక్, టైగర్ ష్రాఫ్ హీరోలుగా నటించిన ‘వార్’ మూవీకి సీక్వెల్ గా ‘వార్ 2’ సినిమా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ను పూర్తి చేసినట్టు ఎన్టీఆర్ తెలిపారు. అంతేకాదు హృతిక్ రోషన్ ఎనర్జీ అమేజింగ్ అంటూ కొనియాడారు. ఆయన సెట్స్ లో ఉన్నంత సేపు సందడి ఉండేదన్నారు. అంటూ హృతిక్ రోషన్ ను ఆకాశానికి ఎత్తేసారు. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ ల మధ్య ఆర్ఆర్ఆర్ లోని నాటు నాటు పాట తరహాలో ఆడియన్స్ ను మెస్మరైజ్ చేసేలా ఈ సాంగ్ ఉండబోతున్నట్టు చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై ఆదిత్య చోప్రా భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించారు. ఆగష్టు 14న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కానుకగా విడుదల కాబోతుంది. మరోవైపు ఈ సినిమాకు పోటీ రజినీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ ల ‘కూలీ’ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో గట్టి పోటీ ఉన్న ‘వార్ 2’ మూవీ బిజినెస్ మాత్రం లెక్కలకు అందడం లేదు. కూలీ నుంచి ఈ సినిమాకు గట్టి పోటీ ఉన్నా.. ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ఈ సినిమా కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 500 పైగా ఎర్లీ ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు.

And It’s a wrap for #War2!

So much to take back from this one…

It’s always a blast being on set with @iHrithik Sir. His energy is something I have always admired. There is so much I have learned from him on this journey of War 2.

Ayan has been amazing. He has truly set the…

— Jr NTR (@tarak9999) July 7, 2025