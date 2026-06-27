/K Bhagyaraj Net Worth: 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం.. భాగ్యరాజ్ ఆస్తులు ఎంతంటే?

K Bhagyaraj Net Worth 2026:తమిళ సినీ పరిశ్రమలో తనదైన ముద్ర వేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు కే భాగ్యరాజ్ మరణం అభిమానులను తీవ్ర విషాదంలోకి నెట్టింది. ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన ఆయన, దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల పాటు సినీ రంగానికి సేవలు అందించారు. ఆయన మరణంతో ఒక గొప్ప సినీ అధ్యాయం ముగిసిందని పలువురు సినీ ప్రముఖులు భావిస్తున్నారు.
కే భాగ్యరాజ్ తన సినీ జీవితాన్ని సహాయ దర్శకుడిగా ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత దర్శకుడిగా, రచయితగా, నటుడిగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ముఖ్యంగా స్క్రీన్ప్లే రచనలో ఆయనకు ఉన్న ప్రత్యేక శైలి కారణంగా సినీ అభిమానులు, విమర్శకులు ఆయనను "స్క్రీన్ప్లే మాంత్రికుడు"గా అభివర్ణించేవారు.
ఆయన రూపొందించిన సినిమాల్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, భార్యాభర్తల బంధం, కుటుంబ విలువలు, హాస్యంతో కూడిన భావోద్వేగ కథలు ఎక్కువగా కనిపించేవి. పెద్ద పెద్ద విలన్ల కన్నా పాత్రల మధ్య వచ్చే అపార్థాలు, పరిస్థితులనే కథలో ప్రధాన సంఘర్షణగా చూపించడం ఆయన ప్రత్యేకత. అందుకే ఆయన సినిమాలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
దర్శకుడిగానే కాకుండా కథ, స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు, నటన వంటి అనేక విభాగాల్లో కూడా భాగ్యరాజ్ తన ప్రతిభను చూపించారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ భాషల్లో కూడా ఆయన సినిమాలు మంచి విజయాలు సాధించాయి. ఆయన కథలను ఆధారంగా చేసుకుని అనేక చిత్రాలు రీమేక్ అయ్యాయి.
సుమారు 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో ఆయన అనేక సినిమాల్లో నటించడంతో పాటు దర్శకుడిగా కూడా విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు. హాస్య పాత్రల్లో నవ్వించడమే కాకుండా భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ప్రేక్షకులను కదిలించే నటుడిగా కూడా గుర్తింపు పొందారు.
ఇదిలా ఉంటే, భాగ్యరాజ్ ఆస్తుల గురించి కూడా ప్రస్తుతం చర్చ జరుగుతోంది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, చెన్నైలో ఆయనకు విలువైన నివాసం, వ్యక్తిగత వాహనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమాల దర్శకత్వం, నటన, కథా రచన వంటి రంగాల ద్వారా ఆయన ఆదాయం పొందినట్లు సమాచారం. వివిధ నివేదికల ప్రకారం ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ.70 కోట్ల మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ వివరాలపై అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. తన ప్రత్యేక కథలు, వినూత్న స్క్రీన్ప్లే, సహజమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకులను ఎన్నో సంవత్సరాలు అలరించిన కే భాగ్యరాజ్ పేరు భారతీయ సినీ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది.
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