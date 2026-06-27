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K Bhagyaraj Net Worth: 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం.. భాగ్యరాజ్ ఆస్తులు ఎంతంటే?

K Bhagyaraj Net Worth 2026: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు, నటుడు కే భాగ్యరాజ్ మరణం అభిమానులను విషాదంలో ముంచెత్తింది. ఆయన సినీ ప్రయాణంతో పాటు సంపాదించిన ఆస్తులు ఎంత అనే విషయం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. మీడియా కథనాల ప్రకారం ఆయన నెట్‌వర్త్‌పై ఓ లుక్కేద్దాం.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 27, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:04 PM IST
K Bhagyaraj Net Worth: 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం.. భాగ్యరాజ్ ఆస్తులు ఎంతంటే?
Image Credit: K Bhagyaraj Net Worth(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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