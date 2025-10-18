K Ramp Movie Review:‘K ర్యాంప్’ మూవీ రివ్యూ.. కిరణ్ అబ్బవరం హిట్ కొట్టినట్టేనా..!

K Ramp Movie Review: ‘క’ సక్సెస్ ఫుల్ హిట్ తర్వాత చేసిన ‘దిల్ రూబా’ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది. ఈ నేపథ్యంలో కిరణ్ అబ్బవరం జైన్స్ నాని దర్శకత్వంలో ‘K ర్యాంప్’ మూవీతో పలకరించాడు. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి దీపావళి కానుకగా ఈ రోజు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
కుమార్ అబ్బవరం (కిరణ్ అబ్బవరం) కోటీశ్వరుడు అయిన కృష్ణ (సాయి కుమార్) ఒకే ఒక్క కుమారుడు కుమార్ అబ్బవరం (కిరణ్ అబ్బవరం). చిన్నపుడే తల్లి చనిపోవడంతో గారాబంగా పెరుగడంతో అల్లరి చిల్లరిగా జులాయిలా మారతాడు. ఇక తండ్రి వాడిని మంచి చదువు చదివించి ప్రయోజకుడిని చేద్దామనుకున్నా చదువు అబ్బదు. సొంత ఊర్లో ఉంటే తన మాట వినడం లేదని పై చదవుల కోసం కేరళకు పంపిస్తాడు. అక్కడ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అన్నట్టు మెర్సీ జాన్ (యుక్తి తరేజా)తో ప్రేమలో పడతాడు. అనుకోని ఓ సంఘటనతో మెర్సీ కూడా కుమార్ ను ప్రేమిస్తుంది. ఆ తర్వాత నిశ్చితార్ధం, పెళ్లి అనుకున్న టైమ్ లో హీరోయిన్ కు ఓ డిజార్డర్ ఉంటుందని తెలుస్తుంది. అది ఏమిటి..? దాని వల్ల కుమార్, మెర్సీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లెమ్స్ ఫేస్ చేశారు..? చివరు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయి కుమార్, మెర్సీలు ఒకటయ్యారా లేదా అనేదే ఈ మిగతా స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు జైన్స్ నాని.. కే ర్యాంప్ స్టోరీని సాదాసీదా స్టోరీకి కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కించి మెప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా హీరో క్యారెక్టైరేషన్ తో ప్రేక్షకులను నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగే ఓ జులాయి.. ఓ అమ్మాయిని చూడగానే ప్రేమలో పడటం వంటివి ఈ సినిమాలో రొటిన్ గా అనిపిస్తున్నాయి. ఇక హీరో చిన్నపుడు తల్లి చనిపోవడంతో తండ్రి గారాభంగా పెంచుతాడు. ఎంతలా అంటే వాడు 10వ తరగతి పరీక్షకు వెళ్లకుండా తాగినా రోడ్డపై పడిపోయినా.... తల్లి లేదనే కారణంగా చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరించడంతో జులాయిగా మారతాడు. అలాంటి హీరో.. హీరోయిన్ ను చూసి ప్రేమలో పడటం..ఆ తర్వాత ఆమెకో డిజార్డర్ ఉందనే సంగతి తెలియడం. దాంతో హీరో ఎలాంటి ఇబ్బందులను ఫేస్ చేసాడనేది దర్శకుడు ఫన్నీ యాంగిల్ లో చూపించే ప్రయత్నం చేసాడు. కామెడీ కొన్ని చోట్ల బాగానే పేలింది. కానీ హీరోను విపరీతమైన తాగుబోతుగా చూపించడం వంటివి కాస్త అతిగా అనిపిస్తాయి. మరోవైపు కాలేజీలో మందు బాటిల్ పట్టుకొని వెళ్లొచ్చా అనే డౌట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. క్లైమాక్స్ లో తండ్రి తన ప్రవర్తన పట్ల ఎలా చులకన అవుతున్నాడనేది మరో క్యారెక్టర్ లో చెప్పించడంతో హీరోలో పశ్చాతాపం వచ్చినట్టు చూపించాడు దర్శకుడు. మరోవైపు అదేం పని లేనట్టుగా హీరో, హీరోయిన్ లతో అదే పనిగా నాలుగైదు సార్లు సినిమాలో లిప్ లాక్ లు పెట్టించేసాడు. యూత్ ఆడియన్స్ కోసం అది పెట్టినా.. ఫ్యామిలీలతో సినిమాకు వచ్చే ప్రేక్షకులకు ఇది కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే అంశమనే చెప్పాలి. మొత్తంగా దర్శకుడు ఏదో ఓ స్టోరీ అల్లేసుకుని ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు రొటిన్ గా లాక్కొచ్చి.. చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసినా.. అది ప్రేక్షకులకు అంతగా కిక్ ఇవ్వదు. కేరళ బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టి.. తల్లిదండ్రుల సెంటిమెంట్ ను ప్రేక్షకులపై రుద్దే ప్రయత్నం చేసాడు. అందులో కొంత మేరే సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. పాటలు ఏదో సోసోగా సాగిపోతుంటాయి. మధ్యలో సీనియర్ నరేష్ వెక్కిలి కామెడీ వెగటు పుట్టిస్తోంది. సినిమా మొత్తం చావగొట్టి చెవులు మూసి చివర్లో ఏదో సందేశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాడు దర్శకుడు. సినిమా నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. కేరళ అందాలను సినిమాటోగ్రాఫర్ చూపించిన విధానం బాగుంది. ఎడిటర్ ఈ సినిమాను మరో 20 నిమిషాలు తగ్గించి ఉంటే బాగుండేది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
కిరణ్ అబ్బవరం తనలోని కామెడీ యాంగిల్ బాగుంది. పలు చోట్ల తన నటనతో మెప్పించాడు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో ఎమోషనల్ అతని నటనను మెచ్చుకోవాలి. హీరోయిన్ యుక్తి తరేజా.. డిజార్డర్ ఉన్న అమ్మాయి పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. ముద్దుల విషయంలో ఎలాంటి మొహమాట పడలేదు. లుక్స్ బాగున్నాయి. ఈమె యాక్టింగ్ లో వేరియేషన్ బాగుంది. సీనియర్ నటులైన సాయి కుమార్ నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. సీనియర్ నరేష్ నటనతో కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు. అటు వెన్నెల కిషోర్ ఉన్నంతో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. మిగిలిన నటీనటులు ఓ మోస్తరుగా నటించారు.
బ్యాటమ్ లైన్.. ‘K.. ర్యాంప్’.. మెప్పించే యూత్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్..
రేటింగ్: 3/5
