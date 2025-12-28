English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ka Paul: ముద్దుపెట్టాలి.. కడుపైన చేయాలి.. బాలయ్య మాట్లాడినప్పుడు మీరంతా ఏమయ్యారు.. కేఏ పాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ka Paul: ముద్దుపెట్టాలి.. కడుపైన చేయాలి.. బాలయ్య మాట్లాడినప్పుడు మీరంతా ఏమయ్యారు.. కేఏ పాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ka paul reacts on actor Shivaji controversy: గతంలో హిందూ పురం ఎమ్మెల్యే బాలయ్య మహిళలపై కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు చర్యలు తీసుకొలేదని, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడతున్న వారు ఆసమయంలో ఎక్కడకు వెళ్లారంటూ కేఏ పాల్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 28, 2025, 12:58 PM IST
  • శివాజీ వివాదంలో కేఏ పాల్ ఎంట్రీ..
  • బాలయ్యపై షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ka Paul: ముద్దుపెట్టాలి.. కడుపైన చేయాలి.. బాలయ్య మాట్లాడినప్పుడు మీరంతా ఏమయ్యారు.. కేఏ పాల్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ka Paul fires on bala krishna over sivaji dressing row: నటుడు శివాజీ ఇటీవల దండోరా ఈవెంట్ తో చేసిన కామెంట్స్ రచ్చ ఇప్పట్లో చల్లబడేలా లేదు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఇది నాగబాబు చేసిన కామెంట్స్ తో పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. ఇప్పటికే శివాజీకి నెట్టింట కొంత మంది మహిళలు సపోర్ట్ చేస్తు వీడియోలు కూడా పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దీనిపై ప్రజాశాంతి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కే ఏ పాల్ రియాక్ట్ అయ్యారు. నటుడు శివాజీ  చేసిన కామెంట్స్ పై తన అభిప్రాయంవ్యక్తం చేశారు.

నటుడు శివాజీ ఇటీవల హీరోయిన్ ల దుస్తులపై చేసిన కామెంట్స్ పై కొంత మంది పనిగట్టుకుని రచ్చ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఆయన కావాలని అన్నట్లు తనకు అన్పించడంలేదన్నారు. అయిన కూడా ఆయన పర్సనల్ గా, ఆ తర్వాత మహిళ కమిషన్ ఎదుటు కూడా హజరై సారీ చెప్పిన ఇంకా రాద్దాంతం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా..    బాలకృష్ణ గతంలో అమ్మాయి కన్పిస్తే ముద్దు అయిన పెట్టాలి, కడుపు అయిన చేయాలి అన్నారు.. అప్పుడుఈ మహిళ కమిషన్ లు, ఈ హీరోయిన్లు, సోషల్ మీడియా వారంతా ఎటు పోయారని ప్రశ్నలు సంధించారు.

బాలయ్య మాట్లాడినప్పుడు తప్పు కాదు.. శివాజీ సామాన్లు అంటే పెద్ద తప్పు అయిపోయిందా అంటూ కే ఏ పాల్ తనదైన స్టైల్ లో మండిపడ్డారు.  అంతేకాకుండా బాలయ్య బీజేపీ పార్టీతో అలయన్స్ లో ఉన్నారని ఆయన ఏదీ చేసిన చెల్లు బాటు అయిపోతుందా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.  ఇటీవల యూపీలో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం ఘటనలో సింఘార్ కు బెయిల్ రావడం ఏంటని మండిపడ్డారు. దేశ వ్యాప్తంగా పలు చర్చిలపై దాడులు చేస్తున్నారని కే ఏ పాల్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మొత్తంగా ప్రస్తుతం కేఏ పాల్ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం శివాజీకి ఫైర్ అవుతున్న వారికి కౌంటర్ ఇచ్చినట్లైంది. మరోవైపు శివాజీపై అనసూయ,చిన్మయి, నాగాబాబు, ప్రకాశ్ రాజ్ తో పాటు మరికొంత మంది ఇంకా ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

