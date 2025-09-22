Kaithi 2 Movie: ఖైదీ 2 సినిమా ఆగిపోయిందా? కార్తీ, లోకేష్ మధ్యలో ఏం జరిగింది?

Kaithi Movie 2 Dropped: నేటి తరం అగ్ర దర్శకులలో ఒకరైన తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్.. తన డైరెక్షన్లో రూపొందిన 'కూలీ' ఇటీవలే విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ యూనివర్స్లో భాగంగా 'ఖైదీ 2' సినిమా చిత్రీకరణ కావాల్సి ఉంది. ఒకపక్క హీరో కార్తీ 'సర్దార్ 2' సినిమాలో బిజీగా ఉన్నారు. అది పూర్తవ్వగానే లోకేష్తో కలిసి సినిమా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఓ వార్త సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది. 'ఖైదీ 2' సినిమా ఆగిపోయిందని కోలీవుడ్ లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
ఖైదీ 2:
2019లో 'బిగిల్' సినిమాతో పోటీగా 'ఖైదీ' సినిమా విడుదలైంది . 'నగరం' సినిమాతో డైరెక్టర్గా పరిచయమైన లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో కార్తీ హీరోగా నటించాడు. ఒకే రాత్రిలో జరిగే ఉత్కంఠభరితమైన సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో పాటలు లేవు. భావోద్వేగ నేపథ్య సంగీతం మాత్రమే ఉంది. ఇలాంటి కథతో సూపర్ హిట్ సాధించింది చిత్రబృందం.
ఖైదీ చిత్రంలో నరేన్, అర్జున్ దాస్, కన్నా రవి తదితరులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రం ఊహించని విజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర ఢిల్లీగా హీరో కార్తీ కనిపించారు. ఆ సమయంలోనే అతనికి సినిమాలో ఇప్పటికే ఉన్న అర్జున్ దాస్ గ్రూపుకు మధ్య ఏదో సమస్య ఉన్నట్లుగా సినిమా పూర్తయింది. ఈ చిత్రం రెండవ భాగం కూడా విడుదల అవుతుందనే అంచనా ఉంది.
లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో మొదటి చిత్రం 'ఖైదీ'. ఈ చిత్రంలోని కొన్ని పాత్రలు, కథ 'విక్రమ్' చిత్రంలో కూడా కొనసాగాయి. అదేవిధంగా, విజయ్ చిత్రం 'లియో' కూడా దానితో చేరింది. కమల్ హాసన్ నటించిన ఈ చిత్రం కూడా పెద్ద హిట్ అయింది. తదుపరి చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్న లోకేష్ కనగరాజ్ ఇటీవల 'కూలీ' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. రజనీకాంత్ తో ఆయన తొలిసారి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం కొంతమంది అభిమానులకు అంతగా నచ్చలేదు.
కొంతమంది సినీ అభిమానులు ఆయన సినిమాలు ఎలా తీయాలో తెలియదని విమర్శించిన తర్వాత.. ఇప్పుడు ఖైదీ సీక్వెల్ చిత్రంతో అభిమానులను అలరించేందుకు రెడీ అయ్యారు దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్. కానీ, ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే వార్తలు ఇప్పుడు కోలీవుడ్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. హీరో కార్తీ, డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ ల మధ్య కథ విషయంలో కొంతమేర చర్చలు జరిగాయని.. అందులో సరిగా చర్చలు జరగని నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రారంభంలోనే అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రారంభం అవుతుందా? లేదా అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోతుందా అని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
లోకేష్ డైరెక్షన్లో రాబోయే చిత్రం 'ఖైదీ 2' కూడా కార్తీతో కలిసి నటించనున్న సినిమాను కూడా వదిలివేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. సృజనాత్మక విభేదాల కారణంగా ఈ సినిమాను వదిలివేసినట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించి అధికారిక సమాచారం విడుదల కాలేదు. ఈ సినిమా ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావచ్చునని చెబుతున్నారు. ఏదైనా సరే, లోకేష్ కనగరాజ్ నోరు విప్పితేనే మనకు తెలుస్తుంది. తాను, కమల్ కలిసి నటించే సినిమాకు దర్శకుడిని ఇంకా నిర్ణయించలేదని రజనీకాంత్ ఇటీవల చెప్పడం గమనార్హం.
