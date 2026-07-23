Kajal Aggarwal On Bollywood: దక్షిణాది, హిందీ చిత్రసీమల్లో నటిగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న ప్రముఖ నటి కాజల్ అగర్వాల్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. సినీ పరిశ్రమలో సమయపాలన, మహిళలను చూపించే విధానం, తన కెరీర్ నిర్ణయాలపై ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హీరోయిన్ల చిత్రీకరణ
గతంలో దక్షిణాది సినిమాల్లో హీరోయిన్ల పాత్రలు ఎక్కువగా గ్లామర్కే పరిమితమయ్యేవని, నాభి (బొడ్డు) భాగంపై దృష్టి పెట్టే ధోరణి ఉండేదని వ్యాఖ్యానించిన కాజల్, ప్రైవేట్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణపై తన స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించారు. "నా కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే కొన్ని విషయాల్లో స్పష్టమైన హద్దులు గీసుకున్నాను. బొడ్డుపై పండ్లు విసిరే సన్నివేశాల్లో నేను ఎప్పుడూ నటించలేదు, అలాంటివాటికి ఒప్పుకోలేదు" అని కాజల్ అన్నారు.
ప్రస్తుతం పరిస్థితి మారిందని, కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం చేయకుండా మహిళలకు కథలో బలమైన పాత్రలు, బాధ్యతలు ఇస్తున్నారని కాజల్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
బాలీవుడ్ నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది!
బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాల పని సంస్కృతిని పోలుస్తూ కాజల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రతి ఒక్కరూ సమయానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తారని, పనులన్నీ గడియారం ముల్లులా ఖచ్చితంగా జరుగుతాయని ప్రశంసించారు. బాలీవుడ్లో షూటింగ్లు సమయానికి ప్రారంభం కావు అని చెబుతూ, సమయపాలన అనేది వృత్తి నైపుణ్యానికి, తోటి కళాకారుల కృషికి ఇచ్చే గౌరవమని పేర్కొన్నారు.
"ఏ నటుడి కోసం ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది?" అని అడిగినప్పుడు, కాజల్ సూటిగా బాలీవుడ్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ పేరు చెప్పారు. సల్మాన్ మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం సెట్స్కు వచ్చేవారని, ఆ వేచి ఉండే సమయంలో తాను సెట్స్లోని జిమ్లో వర్కౌట్స్ చేసుకునేదాన్ని అని కాజల్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
దక్షిణాది సినిమాలకే ప్రాధాన్యత ఎందుకు?
హిందీ సినిమాల కంటే దక్షిణాది ప్రాజెక్టులకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపడానికి ప్రధాన కారణం పాత్రల నాణ్యతే అని కాజల్ స్పష్టం చేశారు. బాలీవుడ్లో తనకు ఆశించిన స్థాయిలో వైవిధ్యమైన పాత్రలు లభించలేదని, దక్షిణాది చిత్రసీమ మాత్రం మంచి కథలతో కూడిన విభిన్నమైన పాత్రలను అందించిందని వివరించారు.
కాజల్ రాబోయే సినిమాలు
ప్రస్తుతం కాజల్ అగర్వాల్ పలు కీలకమైన ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు. 'ది ఇండియా స్టోరీ'సినిమాతో పాటు నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'రామాయణం' (ఈ చిత్రంలో ఆమె మండోదరి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం). మహిళా నటుల గౌరవం, వృత్తిపరమైన క్రమశిక్షణ, నాణ్యమైన కథల ప్రాముఖ్యతపై కాజల్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను నెటిజన్లు మరియు సినీ విశ్లేషకులు విశేషంగా ప్రశంసిస్తున్నారు.
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