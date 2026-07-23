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Kajal Aggarwal: "హీరోయిన్ నడుముని ఇప్పుడు ఎవ్వరూ చూడడం లేదు".. బాలీవుడ్‌పై కాజల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Kajal Aggarwal On Bollywood: బాలీవుడ్ చిత్రసీమపై కాజల్ ఆగర్వాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సమయపాలనలో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలను చూసి బాలీవుడ్ ఎంతో నేర్చుకోవాలని ఆమె తెలిపింది. అలాగే నడుము సీన్లలో నటించే సీన్లలో తన హద్దులను ముందే చెప్పినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:53 PM IST
Kajal Aggarwal: "హీరోయిన్ నడుముని ఇప్పుడు ఎవ్వరూ చూడడం లేదు".. బాలీవుడ్‌పై కాజల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Kajal Aggarwal: "హీరోయిన్ నడుముని ఇప్పుడు ఎవ్వరూ చూడడం లేదు".. బాలీవుడ్‌పై కాజల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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