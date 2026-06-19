Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Kajal Aggarwal: NBK 111లో కాజల్ ఎంట్రీ.. బర్త్‌డే రోజే బిగ్ సర్‌ప్రైజ్!

Kajal Aggarwal: NBK 111లో కాజల్ ఎంట్రీ.. బర్త్‌డే రోజే బిగ్ సర్‌ప్రైజ్!

Kajal Aggarwal:కాజల్ అగర్వాల్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా NBK 111 చిత్ర బృందం అభిమానులకు ప్రత్యేక సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా నుంచి కాజల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేస్తూ ఆమె ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో గత కొన్ని వారాలుగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలకు తెరపడింది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:26 AM IST
Kajal Aggarwal: NBK 111లో కాజల్ ఎంట్రీ.. బర్త్‌డే రోజే బిగ్ సర్‌ప్రైజ్!
Image Credit: NBK 111

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!
ap ssc supply results1 min ago
2
Venus Transit 20264 min ago
3
Kajal Aggarwal6 min ago
4
telangana registration services stopped16 min ago
5
Maa Inti Bangaram Twitter Review27 min ago