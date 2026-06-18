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The India Story: లాయర్ పాత్రలో కాజల్ అగర్వాల్.. అదిరిన ‘ది ఇండియా స్టోరీ’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..

The India Story First Look: పెళ్లి తర్వాత కాజల్ అగర్వాల్ గ్లామర్ రోల్స్‌ను పక్కన పెట్టి తన ఇమేజ్‌కు తగ్గ కథలను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. చాలా కాలం తర్వాత కాజల్ అగర్వాల్ ముఖ్యపాత్రలో కొత్త చిత్రం ‘ది ఇండియా స్టోరీ’ రాబోతుంది. ఈ చిత్రంలో కాజల్.. లాయర్ పాత్రలో నటించింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 18, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:00 PM IST
The India Story: లాయర్ పాత్రలో కాజల్ అగర్వాల్.. అదిరిన ‘ది ఇండియా స్టోరీ’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్..
Image Credit: Kajal Aggarwal The India Story (Movie Poster/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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