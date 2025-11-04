Kalimathaa: నిజ జీవిత ఘటనల నేపథ్యంలో వస్తోన్న ప్యాన్ ఇండియా చిత్రం ‘కాళీమాత’..

Kalimathaa: ‘కాళీమాత’ పేరుతో సినిమా ప్రకటన చేయడమే కాదు..ఈ సినిమాకు Truth Has No Passport అనేది ట్యాగ్ లైన్ గా పెట్టి సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ కు తీసుకెళ్లాడు. ఈ చిత్రం నిజ సంఘటనల ఆధారంగా బహుభాషా చిత్రంగా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. తమిళనాడు తెలుగు యువశక్తి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు కేతిరెడ్డి జగదీశ్వరరెడ్డి ప్రకటించిన “కాళీమాతా (Truth Has No Passport)” సినిమాను నేడు అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు. నిజ సంఘటనల నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రం మతం, జాతి, భాష, ప్రాంతం అనే సరిహద్దులను దాటి — “సత్యానికి పాస్పోర్ట్ ఉండదు” అనే యూనివర్సల్ ట్రూత్ ప్రతిధ్వనించేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఇది న్యాయం కోసం, సత్యం కోసం మానవత్వం చేసే ఆత్మపోరాటాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఈ సినిమా ఉండబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
‘కాళీమాత’ చిత్రాన్ని ఒకేసారి తమిళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, బెంగాలీ, ఒడియా, ఇతర అంతర్జాతీయ భాషల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశం నుండి ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కడం అరుదైన విషయమనే చెప్పాలి. ఈ చిత్రాన్ని మన సమాజంలో జరగుతున్న రాజకీయాలతో పాటు మానవ భావోద్వేగాల మేళవింపుతో ఈ కథ ఉండనుంది. సత్యం వర్సెస్ అధికారం, భక్తి వర్సెస్ దోపిడి, న్యాయం కోసం మానవ ఆత్మ యాత్ర వంటి పలు అంశాల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఉండనుందని చెప్పుకొచ్చారు.
ఒక రాజకీయ అబద్ధం వెనుక దాగి ఉన్న భయంకరమైన సత్యాన్ని ‘కాళీమాతా’ సినిమాలో చూపించబోతున్నారు. రాజకీయం, భక్తితో పాటు స్త్రీ శక్తితో పాటు మహిళా ధైర్యాన్ని ఇందులో చూపించబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ చిత్రానికి “సత్యానికి పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు – అది మానవత్వానికి చెందిందనే అర్ధంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా గురించి దర్శక, నిర్మాత కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. “కాళీమాతా కేవలం సినిమా కాదు — ఇది ఒక ఉద్యమం వంటిదన్నవారు. ఇది సత్యం యొక్క శక్తి, మహిళల ధైర్యం, న్యాయం కోసం అడ్డంకులను చెరిపేసే మనిషి గుండె బలం గురించి ఈ సినిమాలో చూపించబోతున్నట్టు చెప్పారు. నిజ సంఘటనల ఆధారంగా సమాజానికి అద్దం పట్టే ఈ చిత్రం మనుషులను మేలు కొలిపేలా ఉంటుందన్నారు. మా ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారనే నమ్మకం ఉందన్నారు.
ఈ చిత్రంలో అన్ని ఇండస్ట్రీలకు చెందిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేయనున్నారు. వారి వివరాలను త్వరలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ చిత్రాన్ని జయం మూవీస్ .. విదేశీ భాగస్వాములతో నిర్మిస్తున్నారట. కథ, ఆలోచన: కేతిరెడ్డి జగదీశ్వరరెడ్డి. అంతేకాదు భారత్ తో పాటు నేపాల్ సహా కొన్ని సీన్స్ ను విదేశాల్లో చిత్రీకరించబోతున్నట్టు తెలిపారు.
