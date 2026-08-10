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Kalki 2 Casting Call: 'కల్కి 2' సినిమాలో ప్రభాస్‌తో కలిసి నటించాలని ఉందా? మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన!

Prabhas Kalki 2 Casting Call: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా, టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన సైన్స్ ఫిక్షన్ మైథలాజికల్ చిత్రం 'కల్కి 2898 AD' ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. వైజయంతీ మూవీస్ పతాకంపై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించింది. ప్రస్తుతం దీనికి సీక్వెల్‌గా 'కల్కి 2' రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే చిత్ర యూనిట్ నటీనటుల ఎంపిక కోసం ఒక కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:10 PM IST
Kalki 2 Casting Call: 'కల్కి 2' సినిమాలో ప్రభాస్‌తో కలిసి నటించాలని ఉందా? మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన!
Image Credit: Source: Vyjayanthi Movies

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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