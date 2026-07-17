Kalyanam Kamaneeyam: కళ్యాణం కమనీయం జీవితం టీజర్ విడుదల కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు ప్రముఖ దర్శకులు వీఎన్ ఆదిత్య, రాంప్రసాద్, మల్లిడి సత్యన్నారాయణ రెడ్డి, నటుడు జెమినీ సురేష్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై చిత్ర బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
హీరోయిన్ సాహితి ఆవంచ మాట్లాడుతూ, ఇది ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునే స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథ అని చెప్పారు. సినిమా మొత్తం ఆసక్తికరంగా సాగుతుందని, చివర్లో వచ్చే ట్విస్ట్ ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని తెలిపారు. కొత్తవారితో రూపొందిన ఈ ప్రయత్నానికి ప్రేక్షకుల ఆదరణ లభిస్తుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
హీరో ఖాన్ దురాని మాట్లాడుతూ, కొత్త నటుడైన తనను నమ్మి అవకాశం ఇచ్చిన నిర్మాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్కు మంచి స్పందన వస్తోందని చెప్పారు. సినిమాలోని నాలుగు పాటలు ప్రేక్షకులను అలరిస్తాయని, సంగీత దర్శకుడు శ్రీ మురళీ కార్తికేయ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారని పేర్కొన్నారు.
దర్శకుడు రవి లోకిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ కథ తన జీవితంలోని కొన్ని నిజ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిందని చెప్పారు. వాటికి కల్పిత అంశాలు జోడించి ఒక భావోద్వేగ ప్రేమకథగా తీర్చిదిద్దామని తెలిపారు. రచయిత ఎన్.సి. అరవింద్ ఏకలవ్య అందించిన కొత్త ఆలోచన కథకు మరింత బలం చేకూర్చిందన్నారు. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, సస్పెన్స్, డ్రామా కలిసి సాగే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
నిర్మాత కిషోర్ గుండాల మాట్లాడుతూ, సినిమాలపై ఉన్న అభిరుచితో అమెరికాలో ఫిల్మ్ మేకింగ్ నేర్చుకుని ఈ రంగంలోకి వచ్చానని తెలిపారు. గతంలో కూడా పలు చిత్రాలు నిర్మించామని, ఈ సినిమాను కూడా నాణ్యతకు ఏమాత్రం రాజీపడకుండా రూపొందించామని చెప్పారు. ప్రేక్షకులు కోరుకునే అన్ని కమర్షియల్ అంశాలు ఈ చిత్రంలో ఉంటాయని వెల్లడించారు.
దర్శకుడు వీఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ, నిజ జీవిత అనుభవాల నుంచి పుట్టిన ప్రేమకథలు ఎప్పుడూ ప్రేక్షకుల మనసును తాకుతాయని అన్నారు. టీజర్లో కనిపించిన విజువల్స్, కథపై ఆసక్తిని పెంచాయని చెప్పారు. సినిమా కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
అలాగే దర్శకుడు రాంప్రసాద్, నటుడు జెమినీ సురేష్ మాట్లాడుతూ, ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ వస్తున్న సమయంలో ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ వంటి అచ్చ తెలుగు పేరు పెట్టడం అభినందనీయమని అన్నారు. టైటిల్కు తగ్గట్టే కథ, పాటలు కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తాయని చెప్పారు.
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