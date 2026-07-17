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Kalyanam Kamaneeyam: టాలీవుడ్‌లో మరో కొత్త ప్రేమకథ.. ఆకట్టుకుంటున్న ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ టీజర్

Kalyanam Kamaneeyam: టాలీవుడ్‌లో మరో అందమైన ప్రేమకథ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వి వి ఫై మీడియా ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ సినిమా టీజర్ తాజాగా హైదరాబాద్‌లో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో ఖాన్ దురాని, సాహితి ఆవంచ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, రవి లోకిరెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. నిర్మాతలు పైలా ప్రసాద్ రావు, కిషోర్ గుండాల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 17, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:54 PM IST
Kalyanam Kamaneeyam: టాలీవుడ్‌లో మరో కొత్త ప్రేమకథ.. ఆకట్టుకుంటున్న ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ టీజర్
Image Credit: Kalyanam Kamaneeyam Jeevitham Teaser Launch(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Kalyanam Kamaneeyam: టాలీవుడ్‌లో మరో కొత్త ప్రేమకథ.. ఆకట్టుకుంటున్న ‘కళ్యాణం కమనీయం జీవితం’ టీజర్
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