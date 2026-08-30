/Kanaka Durga Movie OTT Release: ZEE5లో కనకదుర్గ.. అల్లరి నరేష్ భక్తి ప్రధాన చిత్రంపై ఆసక్తి

Kanaka Durga Movie OTT Release:తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకుల కోసం మరో ఆసక్తికరమైన భక్తి ప్రధాన చిత్రం సిద్ధమవుతోంది. అల్లరి నరేష్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న కనకదుర్గ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి ఆసక్తి ఏర్పడుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక ZEE5 తెలుగు ప్రకటించిన భారీ పోస్ట్ థియేట్రికల్ మూవీ లైనప్లో కనకదుర్గ కూడా చోటు దక్కించుకుంది.
బిర్లా స్టూడియోస్, టెంపుల్ టౌన్ పిక్చర్స్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రదీప్ మద్దాలి సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. బీవీఎస్ రవి కథను అందిస్తున్నారు. అల్లరి నరేష్తో పాటు కాజల్ చౌదరి ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మరో ముఖ్యమైన ఆకర్షణగా సంగీత దర్శకుడు ఎస్. థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.
కనకదుర్గ సాధారణ భక్తి సినిమాల తరహాలో కాకుండా భక్తి, యాక్షన్, భావోద్వేగాలు, సంగీతాన్ని కలిపి తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దైవిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను ఆధారంగా చేసుకుని కథను రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. భక్తి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా కమర్షియల్ అంశాలను కూడా సినిమాలో జోడిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అల్లరి నరేష్ ఇటీవల విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తన నటనలో కొత్త కోణాలను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కనకదుర్గలో ఆయన పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో ఉంది. కాజల్ చౌదరి పాత్ర కూడా కథలో కీలకంగా ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతోంది. నిర్మాణ సంస్థలు సినిమాను భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. భక్తి కథకు యాక్షన్, ఎమోషన్, మంచి సంగీతాన్ని జోడించడం ద్వారా కొత్త అనుభూతిని అందించాలని చిత్రబృందం భావిస్తోంది.
కనకదుర్గ ముందుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. థియేట్రికల్ రన్ పూర్తయిన తర్వాత ఈ సినిమా ZEE5 తెలుగులో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో థియేటర్లలో సినిమా చూడలేని ప్రేక్షకులకు ఓటీటీలో చూసే అవకాశం లభించనుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, భక్తి అంశాలతో పాటు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఈ సినిమా అల్లరి నరేష్ కెరీర్లో మరో విభిన్నమైన ప్రయత్నంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. రిలీజ్ తర్వాత కనకదుర్గ ఎలాంటి స్పందన తెచ్చుకుంటుందో చూడాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.