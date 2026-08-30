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Kanaka Durga Movie OTT Release: ZEE5లో కనకదుర్గ.. అల్లరి నరేష్ భక్తి ప్రధాన చిత్రంపై ఆసక్తి

Kanaka Durga Movie OTT Release: అల్లరి నరేష్, కాజల్ చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కుతున్న ‘కనకదుర్గ’ భక్తి ప్రధాన చిత్రంగా రూపొందుతోంది. ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను ముందుగా థియేటర్లలో విడుదల చేసి, అనంతరం ప్రత్యేకంగా ZEE5లో స్ట్రీమింగ్‌కు తీసుకురానున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:50 PM IST
Kanaka Durga Movie OTT Release: ZEE5లో కనకదుర్గ.. అల్లరి నరేష్ భక్తి ప్రధాన చిత్రంపై ఆసక్తి
Image Credit: Kanaka Durga Movie OTT Release(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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