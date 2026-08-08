/ZEE5 ఓటీటీలో కంగనా ‘భారత భాగ్య విధాత’.. ఆగష్టు 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Streaming On ZEE5: కంగనా రనౌత్, గిరిజా ఓక్, స్మిత తాంబే నటించిన 'భారత్ భాగ్య విధాత' త్యాగం, వీరత్వంకు ప్రతీకగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ధైర్యం, స్థైర్యం, నిస్వార్థ సేవలోని స్ఫూర్తిని చాటి చెప్పే ఈ సినిమాను ఆగస్టు 14న 'భారత్ భాగ్య విధాత' ప్రత్యేక డిజిటల్ ప్రీమియర్తో జీ 5లో స్ట్రీమింగ్కు రానుంది.
ప్రముఖ స్వదేశీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో దేశాన్ని నిర్వచించే విలువలను ప్రతిబింబించే అసాధారణ ధైర్యసాహసాలు కలిగిన అజ్ఞాత వీరుల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. మనోజ్ తపడియా రచన, దర్శకత్వంలో పెన్ స్టూడియోస్, మణికర్ణిక ఫిల్మ్స్, పరమహంస్ క్రియేషన్స్, యూనోయా ఫిల్మ్స్ LLP, ఫ్లోటింగ్ రాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
'భారత్ భాగ్య విధాత' కథ ఏంటంటే?
26/11 ముంబై ఉగ్రవాద దాడుల నేపథ్యంలో, భారతదేశ చరిత్రలోని అత్యంత చీకటి అధ్యాయం. మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్న కాలంలో ఈ ఎటాక్ జరిగింది. దేశంలో ఇదో చీకటి అధ్యాయం. 26/11ఎటాక్స్లో తమ ధైర్యసాహసాలు, నిస్వార్థతతో లెక్కలేనన్ని ప్రాణాలను కాపాడిన ఒక వీరుల కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ముంబైలోని కామా, అల్బ్లెస్ ఆసుపత్రి నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రం తమ సంరక్షణలో ఉన్న రోగులకు ప్రథమ రక్షణగా నిలిచిన నర్సులు, వార్డ్ బాయ్లు, క్లీనర్లు, భద్రతా సిబ్బంది, ఇతర ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఎలా కంటికి రెప్పలా కాపాడారనే ఇతివృత్తంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
దాడి చేసినవారు ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోకి చొరబడినప్పుడు ఈ సాధారణ వ్యక్తులు అసాధారణ పరిస్థితులను ఎలా ఎదుర్కొన్నారు. తమను తాము రక్షించుకోవడానికి పెద్దగా మార్గాలు లేకపోయినా తమ కర్తవ్య స్ఫూర్తితో వారు తమ ప్రాణాల కన్నా రోగుల ప్రాణాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. వారి అద్భుతమైన ధైర్యసాహసాలు, నిస్వార్థత ద్వారా, ఈ చిత్రం త్యాగం, కరుణ, దృఢ సంకల్పం వంటి ఇతివృత్తాలను చూపించింది. ఊహించని ప్రతికూల పరిస్థితులలో మానవతను చాటుకున్న కొంత మంది హాస్పిటల్లోని కింద స్థాయి సిబ్బంది గురించి ఈ సినిమాలో చూపించిన విధానం గుండెలను పిండేయడం ఖాయం.
26/11 అజ్ఞాత హీరోలు..
ఈ సినిమా 26/11 రియల్ హీరోలకు నివాళిగా తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే 26/11 నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఇది ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ చేయని హాస్పిటల్లో డాక్టర్ల తర్వాత కింది స్థాయిలో పనిచేసే సిబ్బంది నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఆ
జీ 5 హిందీ బిజినెస్ హెడ్, టీవీ చీఫ్ ఛానల్ ఆఫీసర్ కావేరి దాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘ప్రతి శక్తివంతమైన కథకు మూలం దానిని విభిన్నంగా చెప్పే ధైర్యమే. ‘భారత్ భాగ్య విధాత’ అలాంటి స్పూర్తివంతమైన చిత్రం. ఈ మూవీకి ప్రతి ఒక్కరిలో స్పూర్తి రగిలిస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను జీ 5 హిందీ ఛానెల్లో ప్రేక్షకులకు అందించడం మాకు గర్వకారణం అని చెప్పుకొచ్చారు. .
నటి, నిర్మాత కంగనా రనౌత్ మాట్లాడుతూ ..
‘కొన్ని కథలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఎందుకంటే అవి ప్రపంచానికి తెలియాల్సినవి. 'భారత్ భాగ్య విధాత' అటువంటి చిత్రమే. 26/11 దాడుల సమయంలో ఉగ్రవాదానికి, మానవత్వానికి మధ్య ధైర్యంగా నిలిచిన ఆరోగ్య కార్యకర్తల గురించి వెలుగు చూడని కథలను తెరపైకి తీసుకురావడం నటిగానూ, నిర్మాతగానూ నాకు ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం అన్నారు. ‘జీ5' (Zee5)లో ఈ చిత్రాన్ని చూసే ప్రేక్షకులు వారి త్యాగాలతో మమేకమవుతారన్నారు. అలాగే ఈ కథకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఎంతోమంది నిజ జీవిత వీరులను గుర్తుచేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
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రచయిత, దర్శకుడు మనోజ్ తపాడియా మాట్లాడుతూ .. ‘26/11 కథను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని కోణంలో చెప్పాలన్నదే మా ఉద్దేశం. దేశం మన భద్రతా దళాల ధైర్యాన్ని స్మరించుకుంటుంది. అదే సమయంలో ఆ రాత్రి కామా ఆసుపత్రి లోపల కూడా అంతే అసాధారణమైన ధైర్యసాహసాలు చోటుచేసుకున్నాయి. తమ చుట్టూ అపారమైన ప్రమాదం ఉన్నప్పటికీ వైద్యులు, నర్సులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది తమ రోగులకు ఎలా చికిత్స కొనసాగించారు. వారి స్థైర్యానికి, మానవత్వానికి, నిశ్శబ్ద వీరత్వానికి 'భారత్ భాగ్య విధాత' మా నివాళి. ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు హిందీ జీ 5 ద్వారా ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ప్రతి ఇంటికి చేరుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. నిజంగా 26/11లో దేశం కోసం పాటు పడిన ప్రతి ఒక్కరు భారత భాగ్య విధాతలే అన్నారు.