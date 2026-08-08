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ZEE5 ఓటీటీలో కంగనా ‘భారత భాగ్య విధాత’.. ఆగష్టు 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Streaming: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా 26/11 ఉగ్రవాద దాడుల సమయంలో ధైర్యంగా నిలబడిన అజ్ఞాత వీరుల అద్భుతమైన కథతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘భారత్ భాగ్య విధాత’. ఈ సినిమాను ప్రముఖ దేశీయ అతిపెద్ద ఓటీటీల జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:05 PM IST
ZEE5 ఓటీటీలో కంగనా ‘భారత భాగ్య విధాత’.. ఆగష్టు 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Bharat Bhagya Vidhatha (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ZEE5 ఓటీటీలో కంగనా ‘భారత భాగ్య విధాత’.. ఆగష్టు 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్..
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