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Kangana Ranaut: 28 ఏళ్లకే అలా చేశా..గూగుల్‌లో వెతికాను.. నువ్వు యూజ్‌లెస్.. జెన్ జెడ్ పై కంగనా రనౌత్ ఆగ్రహం

Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి తన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచింది. తనపై విమర్శలు చేసిన సామాజిక కార్యకర్త సౌరవ్ దాస్‌కు ఆమె సోషల్ మీడియాలో గట్టిగా స్పందించింది. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 29, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:08 PM IST
Kangana Ranaut: 28 ఏళ్లకే అలా చేశా..గూగుల్‌లో వెతికాను.. నువ్వు యూజ్‌లెస్.. జెన్ జెడ్ పై కంగనా రనౌత్ ఆగ్రహం
Image Credit: Kangana Ranaut(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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