Kangana Ranaut: ఇటీవల జెన్ జెడ్ యువత నిర్వహించిన నిరసనలపై కంగనా చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి. ఆ వ్యాఖ్యలను తప్పుబడుతూ సౌరవ్ దాస్ స్పందించాడు. దీనిపై కంగనా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా సమాధానం ఇచ్చింది.
సౌరవ్ దాస్ గురించి గూగుల్లో చూసానని కంగనా తెలిపింది. అతనికి 28 సంవత్సరాలు ఉన్నాయని, ఇంకా తనను విద్యార్థినని చెప్పుకోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. అదే వయసులో తాను ఇప్పటికే రెండు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నానని గుర్తు చేసింది.
రాజకీయాల్లోకి వచ్చి రెండేళ్లు మాత్రమే అయినా, గత రెండు దశాబ్దాలుగా ప్రజల మధ్య పనిచేస్తూ వస్తున్నానని కంగనా తెలిపింది. సినిమాలు, నిర్మాణం, రచన, వ్యాపారం వంటి అనేక రంగాల్లో తాను పనిచేశానని చెప్పింది. అలాంటి అనుభవం లేని వ్యక్తి తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోలేడని పేర్కొంది.
కొత్తగా ఎంపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో పనిభారం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒత్తిడి ఎదురైందని కూడా కంగనా అంగీకరించింది. అయితే ప్రజలకు సేవ చేయడం తన బాధ్యత అని, ఆ బాధ్యతను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వర్తిస్తున్నానని తెలిపింది.
అంతేకాకుండా, విమర్శలు చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక నైపుణ్యం నేర్చుకుని సమాజానికి ఉపయోగపడే పనులు చేయాలని కంగనా సూచించింది. ఇతరులను విమర్శించడం కంటే తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడం మంచిదని ఆమె అభిప్రాయపడింది.
ఈ వివాదానికి కారణం జూలైలో జరిగిన జెన్ జెడ్ నిరసనలు. ఆ నిరసనలకు సంబంధించిన వీడియోలపై కంగనా గతంలో తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. నిరసనకారుల ప్రవర్తన, భాషపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లోనే పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
దీనికి ప్రతిస్పందించిన సౌరవ్ దాస్, కంగనా వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా విమర్శించాడు. ఎంపీగా ఉన్న వ్యక్తి మరింత బాధ్యతగా మాట్లాడాలని సూచించాడు. ఆమె గతంలో ఎంపీ బాధ్యతలపై చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఆయన ప్రస్తావించాడు.
ఈ వ్యవహారంతో కంగనా, సౌరవ్ దాస్ మధ్య మాటల యుద్ధం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కంగనా చేసిన వ్యాఖ్యలకు కొందరు మద్దతు ఇస్తుండగా, మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది.
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