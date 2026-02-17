Kannada tv actress allegations on some body filming her in wash room probe on: మహిళలు భద్రత ప్రస్తుతం గాల్లో దీపంలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల సెఫ్ గా తిరిగి రావడం పెద్ద క్వశ్వన్ మార్క్ గా మారింది. మొత్తంగా ప్రతిరోజు ఉద్యోగాలు, పని ప్రదేశాల్లో మహిళలకు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు, యువతులు షాపింగ్ మాల్స్ కు, హోటల్స్ కు వెళ్తే అక్కడ కూడా వేధింపులకు గురౌతున్నారు. కొంత మంది కేటుగాళ్లు వాష్ రూమ్ లో, బట్టలు మార్చుకునే గదుల్లో సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా.. ఒక నటి ఈ కొవకు చెందిన చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్నారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
బెంగళూరులో ఓ ప్రముఖ కన్నడ బుల్లితెర నటిపై తన పై జరిగిన దారుణాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల ఫిబ్రవరి 6 నుంచి 13వ తేదీ మధ్య కాలంలో బెంగళూరులోని ఇండోర్ స్టేడియంలో సెలబ్రిటీ విమెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. మూడురోజుల పాటు నటి వచ్చారు. ఆ టోర్నిలో భాగంగా రెండో రోజున స్టేడియంలోని రెస్ట్ రూమ్ వాడారు.
అయితే అక్కడ ఎవరో సీక్రెట్ కెమెరాలను అమర్చారు. దీన్ని నటి గుర్తించలేదు.ఆ తర్వాత ప్రొగ్రామ్ అయిపోయాక తన నివాసంకు వెళ్లిపోయింది. ఆమె ఇన్ స్టాలోని ఒక స్నేహితురాలికి గుర్తు తెలియని ఆగంతకుడు వాష్ రూమ్ వీడియోలను పంపాడు. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయని వెంటనే అడిగినంత డబ్బులు అరెంజ్ చేయకుంటే ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగాడు.
దీనిపై నటి ఒక్కసారిగా షాక్ గు గురైంది. వెంటనే పోలీసులను కలిసి ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో కన్నడ సీరియల్ నటి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో పెనుదుమారంగా మారింది.
