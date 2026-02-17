English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Kannada Tv Actress: వాష్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరాపెట్టి రికార్డు.. ఆ పనిచేయాలంటూ కన్నడ నటికి వేధింపులు..

Kannada Tv Actress: వాష్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరాపెట్టి రికార్డు.. ఆ పనిచేయాలంటూ కన్నడ నటికి వేధింపులు..

kannada tv actress harassed in Bengaluru: 32 ఏళ్ల వయసున్న ఈ టీవీ నటికి ఇన్ స్టాలోని ఆమె స్నేహితురాలికి ఆమె వాష్ రూమ్ లో రికార్డు చేసిన వీడియోలను గుర్తు తెలియని ఆగంతకులు పంపారు. అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వకుండా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని ఆమెను బెదిరింపులకు దిగారు.ఈ ఘటన కన్నడ  ఇండస్ట్రీలో ఆందోళన కరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 04:16 PM IST
  • బెంగళూరులో నటిికి చేదు అనుభవం..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Trending Photos

DA Hike: 26 ఏళ్లలో ఇదే రికార్డ్.. 2026 డీఏ పెంపు గురించి ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే..!
5
DA hike 2026
DA Hike: 26 ఏళ్లలో ఇదే రికార్డ్.. 2026 డీఏ పెంపు గురించి ఉద్యోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే..!
KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌
6
KCR Birthday
KCR Birthday: తెలంగాణకు పురుడుపోసిన కారణజన్ముడు కేసీఆర్‌.. హ్యపీ బర్త్‌ డే సార్‌
Star Hero: తెలుగు స్టార్ హీరోకి మరణగండం.. బతికుండగానే మట్టి పోసి కప్పేశారు..!
5
Jagapathi Babu near death experience
Star Hero: తెలుగు స్టార్ హీరోకి మరణగండం.. బతికుండగానే మట్టి పోసి కప్పేశారు..!
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
6
Daily Horoscope
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య స్పెషల్, మేష, కర్కాటక, మీన రాశులకు అదృష్టం బలంగా…!
Kannada Tv Actress: వాష్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరాపెట్టి రికార్డు.. ఆ పనిచేయాలంటూ కన్నడ నటికి వేధింపులు..

Kannada tv actress allegations on some body filming her in wash room probe on: మహిళలు భద్రత ప్రస్తుతం గాల్లో దీపంలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల సెఫ్ గా తిరిగి రావడం పెద్ద క్వశ్వన్ మార్క్ గా మారింది. మొత్తంగా ప్రతిరోజు ఉద్యోగాలు, పని ప్రదేశాల్లో మహిళలకు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు, యువతులు షాపింగ్ మాల్స్ కు, హోటల్స్ కు వెళ్తే అక్కడ కూడా వేధింపులకు గురౌతున్నారు. కొంత మంది కేటుగాళ్లు వాష్ రూమ్ లో, బట్టలు మార్చుకునే గదుల్లో సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టిన ఘటనలు కొకొల్లలు. తాజాగా.. ఒక నటి ఈ కొవకు చెందిన చేదు అనుభవంను ఎదుర్కొన్నారు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బెంగళూరులో ఓ ప్రముఖ కన్నడ బుల్లితెర నటిపై తన పై జరిగిన దారుణాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇటీవల  ఫిబ్రవరి 6 నుంచి 13వ తేదీ మధ్య కాలంలో బెంగళూరులోని  ఇండోర్ స్టేడియంలో సెలబ్రిటీ విమెన్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది. మూడురోజుల పాటు నటి వచ్చారు. ఆ టోర్నిలో భాగంగా రెండో రోజున స్టేడియంలోని రెస్ట్ రూమ్ వాడారు.

అయితే అక్కడ ఎవరో సీక్రెట్ కెమెరాలను అమర్చారు. దీన్ని నటి గుర్తించలేదు.ఆ తర్వాత ప్రొగ్రామ్ అయిపోయాక తన నివాసంకు వెళ్లిపోయింది. ఆమె ఇన్ స్టాలోని ఒక స్నేహితురాలికి గుర్తు తెలియని ఆగంతకుడు వాష్ రూమ్ వీడియోలను పంపాడు. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయని వెంటనే అడిగినంత డబ్బులు అరెంజ్ చేయకుంటే ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగాడు.

Read more: Trisha Krishnan: ప్రపంచమంతా ఒక్కటై వ్యతిరేకంగా నిలిచినా నీకు నేనున్నా.!. సంచలనంగా మారిన త్రిష పోస్ట్..

దీనిపై నటి ఒక్కసారిగా షాక్ గు గురైంది. వెంటనే పోలీసులను కలిసి ఫిర్యాదు చేసింది.  ఈ క్రమంలో కన్నడ సీరియల్ నటి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో పెనుదుమారంగా మారింది.

 

 స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

kannada actressbengaluruKannada Movie IndustryKarnataka PoliceKarnataka crime news

Trending News