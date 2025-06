Kannappa Movie Review and Rating in Twitter: మంచు విష్ణు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కన్నప్ప నేడు ఆడియెన్స్‌ ముందుకు వచ్చేసింది. విష్ణు హీరోగా మోహన్ బాబు నిర్మించిన ఈ మూవీకి ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా కోసం విష్ణు పదేళ్ల నుంచి ఎంతో కష్టపడుతూ.. మూవీ టీమ్‌ను మొత్తం న్యూజిలాండ్‌కు తీసుకువెళ్లి ఎంతో గ్రాండ్‌గా రూపొందించారు. భారీ తారాగణంతో ఖర్చు విషయంలో ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా వీఎఫ్‌ఎక్స్ వర్క్స్‌లో కాంప్రమైజ్ కాకుండా కాస్త ఆలమైనా ప్రేక్షకుల అద్భుతమైన సినిమా అందింలనే ఉద్దేశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చారు. మోహన్ బాబుతోపాటు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, మోహన్ లాల్, అక్షయ్ కుమార్, శరత్ కుమార్, కాజల్ అగర్వాల్, ప్రీతి ముకుందన్ తదితర స్టార్లు ఉండడంతో కన్నప్ప సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. మరి కన్నప్ప మూవీ ఆ అంచనాలను అందుకుంటుందా..? ట్విట్టర్‌లో ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు..? ఓవర్సీస్‌లో ప్రేక్షకుల రివ్యూ ఎలా ఉంది..? ఇక్కడ చూద్దాం పదండి.

ఈ సినిమాలో మంచు విష్ణు కెరీర్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చారని అంటున్నారు. ఇక ప్రభాస్ ఎంట్రీ గూస్‌బంప్స్ వస్తాయని.. మోహన్ లాల్ క్యారెక్టర్ సర్‌ప్రైజింగ్‌గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. బీజీఎం, ఎలివేషన్స్ వేరే లెవెల్‌లో ఉన్నాయని.. టాప్ క్లాస్ మూవీ అని చెబుతున్నారు. క్లైమాక్స్ ప్యూర్ ఎమోషన్స్‌తో ఉంటుందని.. కన్నీళ్లతో థియేటర్‌ నుంచి బయటకు వస్తారని రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. బ్లాక్‌బస్టర్ లోడింగ్ అంటున్నారు.

#KannappaReview ✅🔥 Vishnu Manchu delivers his career-best performance 👑 Prabhas cameo = Goosebumps overload 💥 Mohanlal’s character is a big surprise 👀 BGM & elevations are top-class 💯 Climax is pure emotion – will leave you in tears 😢

ఫస్ట్ హాఫ్ యావరేజ్‌గా ఉందని.. సెకాండఫ్ మాత్రం బ్లాక్‌బస్టర్ అని చెబుతున్నారు. ప్రభాస్ కామియో అదిరిపోయిందని.. చివరి 20 నిమిషాల్లో మంచు విష్ణు నటన, బీజీఎం సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచాయని మరో నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు.

"కన్నప్ప మూవీ కథ ఇంటర్వెల్ ముందు నుంచి మొదలై.. సెకండాఫ్‌కి అద్భుతంగా ఉంది. ప్రభాస్ అద్భుతంగా కనిపించాడు. అమాయక భక్తి, శాశ్వతమైన సనాతన ధర్మ విలువలతో సినిమా నిండి ఉంది. చాలా బాగా చేశారు. ఓం నమః శివాయ" అంటూ ఓ నెటిజన్ పోస్ట్ చేశాడు.

"ఫస్ట్ హాఫ్ బీజీఎం, కొన్ని సన్నివేశాలు బాగున్నాయి. సెకండాఫ్‌లో చివరి 15 నుంచి 20 నిమిషాల మంచు విష్ణు యాక్టింగ్ రాంప్ ఆడించారు. స్క్రీన్‌ ప్రెజెన్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్. సెకండాఫ్‌లో ప్రభాస్ ఎంట్రీ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ వర్త్ మూవీ.." అని నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు.

"కన్నప్ప శ్రీకాళహస్తి ఆలయం చుట్టూ జరిగే పురాణ శివ భక్తుడి ఆధారంగా రూపొందించిన చారిత్రక యాక్షన్ డ్రామా. భక్తి అంశాలు బాగానే ఉన్నా.. అవి కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చాయి. అప్పటికే యాక్షన్, కల్పిత కథనంలో లీనమైపోతారు. అయితే "శివ శివ శంకర" పాట, చివరి 20 నిమిషాలు సినిమాకు ప్రాణంగా నిలిచాయి. బలమైన భక్తి ప్రభావాన్ని అందిస్తాయి. మోహన్ బాబు, ప్రభాస్ పాత్రలు బాగున్నాయి. క్లైమాక్స్‌లో విష్ణు మంచు మంచి నటనను కనబర్చారు." అని మరో నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు.

