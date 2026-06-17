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Kannappa Re Release: జూన్ 27న మరోసారి థియేటర్లలోకి రానున్న కన్నప్ప

Kannappa Re Release:విష్ణు మంచు ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన పౌరాణిక చిత్రం ‘కన్నప్ప’ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. గతంలో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమాను జూన్ 27న పరిమిత థియేటర్లలో రీ-రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ప్రభాస్, మోహన్ లాల్, అక్షయ్ కుమార్ వంటి స్టార్ నటులు కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రం మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 17, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:17 PM IST
Kannappa Re Release: జూన్ 27న మరోసారి థియేటర్లలోకి రానున్న కన్నప్ప
Image Credit: kanappa rerelease(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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