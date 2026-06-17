/ Kannappa Re Release: జూన్ 27న మరోసారి థియేటర్లలోకి రానున్న కన్నప్ప

Kannappa Re Release:విష్ణు మంచు ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన పౌరాణిక చిత్రం కన్నప్ప మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. గతంలో విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు రీ-రిలీజ్ చేయడానికి చిత్ర బృందం సిద్ధమైంది. జూన్ 27న పరిమిత సంఖ్యలో థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మళ్లీ విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. పోస్టర్లో విష్ణు మంచు శివలింగాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్న దృశ్యం కనిపిస్తోంది. చుట్టూ పచ్చని ప్రకృతి, కొండలు కనిపిస్తూ సినిమా భక్తి భావాన్ని ప్రతిబింబించేలా పోస్టర్ను రూపొందించారు.
డా. మోహన్ బాబు నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని ముఖేష్ కుమార్ సింగ్ తెరకెక్కించారు. 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్టరీ, అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై భారీ స్థాయిలో ఈ సినిమాను నిర్మించారు. పౌరాణిక కథాంశంతో రూపొందిన ఈ చిత్రం విజువల్గా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ఈ సినిమాలో విష్ణు మంచుతో పాటు మోహన్ బాబు, ప్రభాస్, మోహన్ లాల్, అక్షయ్ కుమార్, కాజల్ అగర్వాల్, శరత్ కుమార్, బ్రహ్మానందం తదితర ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. వివిధ భాషలకు చెందిన స్టార్ నటులు ఒకే చిత్రంలో నటించడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఈ సినిమాపై మంచి ఆసక్తి ఏర్పడింది.
థియేటర్లలో విడుదలైన సమయంలో కన్నప్ప మంచి వసూళ్లను సాధించింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో విష్ణు మంచు నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత ఓటీటీలో విడుదలైనప్పుడు కూడా ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. భక్తి, భావోద్వేగాలు, యాక్షన్ మరియు పౌరాణిక అంశాల కలయికగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.
ఇప్పుడు రీ-రిలీజ్ ద్వారా మరోసారి పెద్ద తెరపై ఈ కథను ఆస్వాదించే అవకాశం ప్రేక్షకులకు దక్కనుంది. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఈ ప్రకటన వైరల్ అవుతోంది. సినిమా అభిమానులు, ముఖ్యంగా విష్ణు మంచు అభిమానులు జూన్ 27 కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోసారి కన్నప్ప థియేటర్లలో మంచి స్పందన అందుకునే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
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