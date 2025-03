Kannappa: మోహన్ బాబు బర్త్ డే కానుకగా ‘కన్నప్ప’ నుంచి 'మహాదేవ శాస్త్రి పరిచయ గీతం' విడుదల..

Kannappa:డైనమిక్ హీరో విష్ణు మంచు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ 'కన్నప్ప' మూవీ నుంచి విడుదలైన రెండు పాటలకు, టీజర్ లకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి థర్డ్ సింగిల్ అప్డేట్ వచ్చింది. "మహాదేవ శాస్త్రి పరిచయ గీతం"ను మార్చి 19న డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబు బర్త్ డే సందర్బంగా విడుదల చేయనున్నారు. మోహన్ బాబు ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్మించడమే కాకుండా మహాదేవ శాస్త్రి పాత్రను కూడా పోషించారు. ఈ సినిమాలో ప్రతినాయక పాత్ర అని చెప్పాలి. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ పాటను విడుదల చేయనుండటం విశేషం.

డాక్టర్ ఎం. మోహన్ బాబుతో పాటుగా ఈ చిత్రంలో విష్ణు మంచు టైటిల్ రోల్ పోషించారు. ఈ సినిమాలో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అటు కంప్లీట్ యాక్టర్ మోహన్ లాల్, బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై ఆకాశమే హద్దుగా అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమాలో మంచు విష్ణుకు జోడిగా ప్రీతి ముకుందన్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.

March 17, 2025