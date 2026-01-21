Kantara 2 Television Premiere: బుల్లితెర ప్రీమియర్ కి రెడీ అయిపోయిన కాంతరా 2 సినిమా.. మీ జీ తెలుగులో ఎప్పుడంటే..?

Kantara 2 Television Premiere: తెలుగు ప్రేక్షకులకు.. మరో మంచి వినోదాన్ని అందించేందుకు జీ తెలుగు సిద్ధమైంది. ఈ వారం వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్గా ప్రసారం కానున్న సినిమా కాంతార: ఎ లెజెండ్ చాప్టర్ 1. ఈ సినిమా ఈ శనివారం..జనవరి 24న సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగులో మాత్రమే ప్రసారం కానుంది.
కాంతారా మొదటి భాగం ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మొదటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ గా ఈ చిత్రం నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా రెండో భాగం కూడా అంతటి విజయమే సాధించి మరోసారి కన్నడ ఇండస్ట్రీ పేరు ప్రఖ్యాత పెంచింది. కాంతారా 2 సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య విడుదల మంచి రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది.
థియేటర్లలో..ఓటీటీల్లో ఇప్పటికే భారీ స్పందన పొందిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు టీవీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి వస్తోంది. కన్నడ స్టార్ హీరో రిషబ్ శెట్టి ఈ సినిమాకు హీరోగా నటించడమే కాకుండా దర్శకత్వం కూడా వహించారు. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా కథ, సంస్కృతి.. సంప్రదాయాల నేపథ్యంతో సాగుతుంది.
కథ విషయానికి వస్తే.. కాంతార ప్రాంతాన్ని రాజశేఖర్ అనే రాజు పరిపాలిస్తుంటాడు. ఆ అడవులు మొత్తం రాజవంశం ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. అదే ప్రాంతంలో బర్మ అనే వ్యక్తి జీవితం సాగిస్తుంటాడు. ప్రజల కోసం రాజ్యంలోకి వెళ్లి వ్యాపారం చేసే బర్మ జీవితం అనేక మలుపులు తిరుగుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో అతడికి కనకావతి అనే యువతితో పరిచయం పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ.
అసలు బర్మ ఎవరు? అతని గతం ఏమిటి? కనకావతి పాత్ర వెనుక ఉన్న నిజం ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ సినిమా తప్పక చూడాలి. రిషబ్ శెట్టితో పాటు రుక్మిణీ వసంత్, జయరామ్, రాకేష్ పూజారి వంటి నటులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.
సంగీతాన్ని బి. అజనీష్ లోక్నాథ్ అందించగా, భావోద్వేగాలు కలిసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కథా బలం కలిసిన ఈ సినిమాను ఈ శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు జీ తెలుగులో మిస్ కాకండి.
