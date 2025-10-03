English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1 Hindi day 1 box Office Collections: తొలి రోజే ‘సలార్’, ‘దేవర’ రికార్డులను బ్రేక్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’..

Kantara Chapter 1 Hindi day 1 box Office Collections: రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ.. డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కాంతార’. 2022లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో సక్సెస్ అయింది. ఇపుడా మూవీకి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ డీసెంట్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే హిందీలో కూడా హిందీలో మంచి వసూల్లతో ఓపెన్ అయింది.  అంతేకాదు. దేవర, సలార్ రికార్డ్స్ ను క్రాస్ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 03:11 PM IST

Kantara Chapter 1 Hindi day 1 box Office Collections: గత కొంత కాలంగా తెలుగు సినిమా మార్కెట్ పరిధి పెరిగింది. తెలుగు సినిమా అనేకంటే సౌత్ సినిమాలకు నార్త్ ఇండియా మార్కెట్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా హిందీ ప్రేక్షకులను దయ తలిస్తే కానీ.. మన  దక్షిణాది సినిమాలకు బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవ్వడం లేదు. అందుకే ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలకు హిందీ మార్కెట్ కీలకం అని చెప్పాలి. తాజాగా ‘కాంతార’ మూవీకి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ తొలి రోజే సంచలన వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ‘కాంతార’ కన్నడ, తెలుగు, హిందీతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో తొలి రోజు మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. ఓవర్సీస్ లో ఈ రోజుతో వన్ మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ను రాబట్టే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక హిందీ వెర్షన్ మన దేశంలో రూ. 18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు  ప్రముఖ బాలీవుడ్ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ విషయానికొస్తే.. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘సలార్’ సినిమా హిందీలో మన దేశంలో రూ. 15.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అటు ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’ కూడా హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 7.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ రకంగా హిందీ బెల్ట్ లో తొలి రోజే రూ.18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో హిందీ సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో టాప్ 9లో నిలిచింది. 

ఇక సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో హిందీలో మొదటి రోజు  పుష్ప 2 ది రూల్.. రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 1లో నిలిచింది.  ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ హిందీ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్ 2.. హిందీలో మొదటి రోజు రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది. బాహుబలి 2.. హిందీలో తొలి రోజు మన దేశంలో రూ. 41 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబడితే.. అటు ప్రభాస్ ఆదిపురుష్.. తొలి రోజు రూ. 37.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 4లో నిలిచింది. 

ప్రభాస్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో ఫస్ట్ డే రూ. 24.4 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన టాప్ 5లో ఉంది. ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో రూ. 22.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్ 6లో నిలిచింది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (రౌద్రం రణం రుధిరం). ఈ సినిమా హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 20.07 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. శంకర్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘2.O’. ఈ మూవీ  ఫస్ట్ డే డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు రూ. 19.74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది. తాజాగా కాంతార చాప్టర్ 1 హిందీలో రూ.18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో టాప్ 9లో నిలిచింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kantara chapter 1 Day 1 Box Office hindi Collectionskantara chapter 1SALAARpushpa 2 the ruleBahubali 2

