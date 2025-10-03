Kantara Chapter 1 Hindi day 1 box Office Collections: తొలి రోజే ‘సలార్’, ‘దేవర’ రికార్డులను బ్రేక్ చేసిన రిషబ్ శెట్టి ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’..

Kantara Chapter 1 Hindi day 1 box Office Collections: గత కొంత కాలంగా తెలుగు సినిమా మార్కెట్ పరిధి పెరిగింది. తెలుగు సినిమా అనేకంటే సౌత్ సినిమాలకు నార్త్ ఇండియా మార్కెట్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా హిందీ ప్రేక్షకులను దయ తలిస్తే కానీ.. మన దక్షిణాది సినిమాలకు బిగ్గెస్ట్ హిట్ అవ్వడం లేదు. అందుకే ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలకు హిందీ మార్కెట్ కీలకం అని చెప్పాలి. తాజాగా ‘కాంతార’ మూవీకి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ తొలి రోజే సంచలన వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ‘కాంతార’ కన్నడ, తెలుగు, హిందీతో పాటు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో తొలి రోజు మంచి వసూళ్లనే రాబట్టింది. ఓవర్సీస్ లో ఈ రోజుతో వన్ మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ను రాబట్టే అవకాశాలున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక హిందీ వెర్షన్ మన దేశంలో రూ. 18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ప్రముఖ బాలీవుడ్ ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ వెల్లడించారు.
ఇక ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ విషయానికొస్తే.. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘సలార్’ సినిమా హిందీలో మన దేశంలో రూ. 15.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అటు ఎన్టీఆర్ ‘దేవర’ కూడా హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 7.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ రకంగా హిందీ బెల్ట్ లో తొలి రోజే రూ.18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో హిందీ సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో టాప్ 9లో నిలిచింది.
ఇక సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో హిందీలో మొదటి రోజు పుష్ప 2 ది రూల్.. రూ. 72 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 1లో నిలిచింది. ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ హిందీ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్ 2.. హిందీలో మొదటి రోజు రూ. 53.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టింది. బాహుబలి 2.. హిందీలో తొలి రోజు మన దేశంలో రూ. 41 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబడితే.. అటు ప్రభాస్ ఆదిపురుష్.. తొలి రోజు రూ. 37.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో టాప్ 4లో నిలిచింది.
ప్రభాస్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో ఫస్ట్ డే రూ. 24.4 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన టాప్ 5లో ఉంది. ప్రభాస్ హీరోగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో రూ. 22.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి టాప్ 6లో నిలిచింది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (రౌద్రం రణం రుధిరం). ఈ సినిమా హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 20.07 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. శంకర్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘2.O’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో తొలి రోజు రూ. 19.74 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 8లో నిలిచింది. తాజాగా కాంతార చాప్టర్ 1 హిందీలో రూ.18.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో టాప్ 9లో నిలిచింది.
