English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1: 6వ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘కాంతార ఛాప్టర్ సంచలనం.. రూ. 400 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ..

Kantara Chapter 1  6 Days Collections: జాతీయ అవార్డు గ్రహీత రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’. కాంతార మూవీకి ముందు ఏం జరిగిందనే ఇతివృత్తంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా విడుదలైన రోజు నుంచే బ్లాక్ బస్టర్  టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా నిన్నటితో 6 రోజుల్లో ఈ సినిమా సాధించిన కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:53 AM IST

Trending Photos

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Kantara Chapter 1: 6వ రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘కాంతార ఛాప్టర్ సంచలనం.. రూ. 400 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ..

Kantara Chapter 1  6 Days Collections: ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ మూవీపై అంచనాలే ఉన్నా.. రిలీజ్ కు ముందు కొన్ని అనుమానులు ఉండే. వాటన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ తోనే బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ ను సొంతం చేసుకొని బాక్సాఫీస్ దగ్గర అన్ని మాస్ ఊచకోత కోస్తోంది. ‘కాంతార’ అంటే ఏమిటనే ఇతివృత్తంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు రిషబ్ శెట్టి. అక్కడ సంప్రదాయాలు, పంజుర్లి, భూతకోళ, పూర్తిగా జానపద  నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను విజువల్ వండర్ గా తెరకెక్కించాడు. ఏది సీజీ.. ఏది అసలు అనేది నమ్మశక్యం కానీ విధంగా తెరకెక్కించి మేకర్ గా మంచి మార్కులే కొట్టేశాడు. ఈ సినిమా తొలి రోజే దాదాపు రూ. 89 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో సంచలనం రేపింది. మరోవైపు హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూల్లతో దూసుకుపోతుంది. నిన్నటితో ఈ సినిమా అక్కడ రూ. 91 కోట్ల నెట్ వసూల్లు.. రూ. 102 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో సంచలనం రేపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీకెండ్ లో బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ  సినిమా డిసెంట్ వసూళ్లనే రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి.  కాంతార చాప్టర్ 1లో  ఫస్ట్ హాఫ్ ల్యాగ్ అనిపించినా.. సినిమాలో మొదటి సీన్స్.. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్.. ప్రీ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్, క్లైమాక్స్  ఈ చిత్రాన్ని పూర్తిగా  నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్ లో రిషబ్ శెట్టి తన నట విశ్వరూపం చూపించాడనే చెప్పాలి.  దేవుడు ఆవహించగానే అతను చేసే నటన అనిపించదు. రియలిస్టిక్ గా అనిపించింది.  

ఈ సినిమా 5 రోజుల్లో దాదాపు రూ. 365 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 6వ రోజు వర్కింగ్ డే నేపథ్యంలో కాస్త నెమ్మదించినా ఓవరాల్ గా అన్ని ఏరియాల్లో డీసెంట్ వసూళ్లనే రాబట్టింది. మొత్తంగా కర్ణాటకలో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ కు చేరువలో ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడులో రూ. 30 కోట్ల గ్రాస్.. కేరళలో 30 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీ ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ లో రూ. 103 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఓవర్సీస్ లో రూ. 67 కోట్ల గ్రాస్.. ఓవరాల్ గా 6 రోజుల్లో దాదాపు రూ. 400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు బుక్ మై షోలో 7 మిలియన్ టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి. ఇది ఓ రకంగా రికార్డు అని చెప్పాలి. మరోవైపు ఓవర్సీస్ లో  $ 2మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ రాబట్టి  $ 3 మిలియన్ డాలర్స్ వైపు పరుగులు పెడుతుంది. 

మొత్తంగా ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ లో హిందీలో మంచి వసూళ్లను దక్కించుకుంటే.. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 700 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇక కాంతార ఈ ఇయర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా ఎక్కువ వసూళ్లను సాధించిన ‘ఛావా’ ను క్రాస్  చేసే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే తెలుస్తోంది. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kantara Chapter 1 6 Day Box Office CollectionsKantara Chapter 1 1st day CollectionsKantara Chapter 1 Box Office CollectionsFirst ReviewKantara Chapter 1 Review

Trending News