English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1: 'కాంతార చాప్టర్ 1' కలెక్షన్స్ ఎంతంటే? ఆల్ఇండియా రికార్డు!

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: దసరా రోజున (అక్టోబరు 2) విడుదలైన కన్నడ చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతుంది. హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ కలెక్షన్స్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 6, 2025, 07:55 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
6
Old 20 Note India
Old 20 Rupee Note: పాత 20 రూపాయల నోట్లోతో రూ.32 లక్షలు ఎలా పొందొచ్చు?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
7
Diwali Gold Price
Gold Rate: సగానికి సగం పడిపోనున్న బంగారం ధర.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోకండి..10 గ్రాములు ఎంతంటే..!
Kantara Chapter 1: 'కాంతార చాప్టర్ 1' కలెక్షన్స్ ఎంతంటే? ఆల్ఇండియా రికార్డు!

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: దసరా రోజున (అక్టోబరు 2) విడుదలైన కన్నడ చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతుంది. హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ కలెక్షన్స్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రాన్ని నిషేధించాలని కొందరు ట్రెండ్ చేశాడు. కానీ, ప్రతిచోటా ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. దీన్ని తెలుగులో ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రిషబ్ శెట్టి నటించిన, దర్శకత్వం వహించిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1' మొదటి వారాంతంలోనే 200 కోట్ల మార్కును దాటింది. 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 1'తో సహా అనేక చిత్రాల బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి ఇందులో ప్రధానపాత్ర పోషించడం సహా దర్శకత్వం కూడా వహించాడు. 'కాంతార: చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ చిత్రం మొదటి రెండు రోజుల్లో 150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.

ఇప్పుడు ఈ సినిమా మొదటి వారాంతంలోనే 200 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటింది. 'కాంతార: చాప్టర్ 1' నాల్గవ రోజు కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. మొదటి మూడు రోజుల్లో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 162.85 కోట్లు వసూలు చేసింది.

శనివారం ఈ సినిమా రూ.55 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆదివారం ఈ సినిమా కలెక్షన్ మరింత పెరిగింది. ట్రేడ్ వెబ్‌సైట్ సాక్‌నిల్క్ ప్రకారం.. 'కాంతారా: చాప్టర్ 1' ఆదివారం రూ.61 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమా తొలి వారాంతపు కలెక్షన్ రూ.223.25 కోట్లకు చేరుకుంది.

'కాంతారా: చాప్టర్ 1' సినిమా విదేశాల్లో కూడా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. మొదటి మూడు రోజుల్లోనే 4 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసింది.

Also Read: Teacher Romance: క్లాస్‌రూమ్‌లో మహిళతో ఉపాధ్యాయుడి రాసలీలలు..శృంగారం చేస్తుండగా వీడియో రికార్డు!

Also Read: Snake Prevention: పాములకు ఇదే ఏకైక శత్రువు..! ఇంట్లోకి ఒక్క పాము కూడా రాదు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

kantara chapter 1Kantara Chapter 1 box office collectionRishab ShettyKantara Chapter 1 collectionkannada movie box office collection

Trending News