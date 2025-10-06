Kantara Chapter 1: 'కాంతార చాప్టర్ 1' కలెక్షన్స్ ఎంతంటే? ఆల్ఇండియా రికార్డు!

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: దసరా రోజున (అక్టోబరు 2) విడుదలైన కన్నడ చిత్రం 'కాంతార చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీసు వద్ద దూసుకుపోతుంది. హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ కలెక్షన్స్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రాన్ని నిషేధించాలని కొందరు ట్రెండ్ చేశాడు. కానీ, ప్రతిచోటా ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. దీన్ని తెలుగులో ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు.
రిషబ్ శెట్టి నటించిన, దర్శకత్వం వహించిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1' మొదటి వారాంతంలోనే 200 కోట్ల మార్కును దాటింది. 'కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 1'తో సహా అనేక చిత్రాల బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
కన్నడ నటుడు రిషబ్ శెట్టి ఇందులో ప్రధానపాత్ర పోషించడం సహా దర్శకత్వం కూడా వహించాడు. 'కాంతార: చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ చిత్రం మొదటి రెండు రోజుల్లో 150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
ఇప్పుడు ఈ సినిమా మొదటి వారాంతంలోనే 200 కోట్ల రూపాయల మార్కును దాటింది. 'కాంతార: చాప్టర్ 1' నాల్గవ రోజు కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించింది. మొదటి మూడు రోజుల్లో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 162.85 కోట్లు వసూలు చేసింది.
శనివారం ఈ సినిమా రూ.55 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆదివారం ఈ సినిమా కలెక్షన్ మరింత పెరిగింది. ట్రేడ్ వెబ్సైట్ సాక్నిల్క్ ప్రకారం.. 'కాంతారా: చాప్టర్ 1' ఆదివారం రూ.61 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ సినిమా తొలి వారాంతపు కలెక్షన్ రూ.223.25 కోట్లకు చేరుకుంది.
'కాంతారా: చాప్టర్ 1' సినిమా విదేశాల్లో కూడా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. మొదటి మూడు రోజుల్లోనే 4 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
