Kantara Chapter 1 Trailer: కాంతార 2 ట్రైలర్ రిలీజ్.. ఎలా ఉందంటే?

Kantara Trailer Review: రిషబ్ శెట్టి.. ప్రముఖ కన్నడ హీరోగా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈయన దర్శకుడిగా సత్తాచాటిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అందులో భాగంగానే తాజాగా ఈయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటుడిగా వచ్చిన చిత్రం కాంతార. ఈ సినిమా ప్రాంతీయంగా విడుదలై ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా మంచి పాపులారిటీ అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు ఊహించని అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. ఈ సినిమాతో కన్నడ సినీ పరిశ్రమ పేరు కూడా మారుమ్రోరోగిపోయింది.
ఇకపోతే ఈ సినిమా ప్రీక్వెల్ కాంతార చాప్టర్ వన్ అంటూ అక్టోబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే పార్ట్ 1 కు మించి పార్ట్ 2 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ సినిమా పై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది.
తాజాగా ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ విడుదల కాగా.. అభిమానులను పూర్తిగా మంత్రముగ్ధులను చేసింది అని చెప్పవచ్చు. ప్రభాస్ చేతుల మీదుగా విడుదలైన ఈ ట్రైలర్లో నాన్న ఎందుకు ఇక్కడే మాయమయ్యాడు? అనే డైలాగ్ తో ట్రైలర్ ప్రారంభమవుతుంది. అటు సాంకేతికంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఈ ట్రైలర్ ను రూపొందించారు. 2:56 నిమిషాల నిడివితో రిలీజ్ చేసిన ఈ ట్రైలర్లో షార్ప్ షాట్స్, ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్, సాలిడ్ బిజిఎం అన్ని కూడా ట్రైలర్ను అద్భుతంగా మలిచాయి. నేటివిటీ టచ్ మరింత ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా మేకింగ్ స్టైల్, విజువల్ నేరేషన్ అన్నీ కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి.
తెలుగులో గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా రిలీజ్ కానుండగా.. నైజాం ప్రాంతంలో ప్రముఖ సంస్థ మైత్రి ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను దక్కించుకుంది. అప్పటి అరణ్యాల్లో దైవాంశ మూర్తి భావించిన భూతకాల ఆవిర్భావం తదనంతరం ఉత్కంఠ భరిత పరిణామాలతో ఈ కథను డివోషనల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కించారు. మొత్తానికైతే హోం భలే ఫిలిమ్స్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు మరో బ్లాక్ బాస్టర్ అందుకునేలా కనిపిస్తోంది.
