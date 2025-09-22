English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1 Trailer: కాంతార 2 ట్రైలర్ రిలీజ్.. ఎలా ఉందంటే?

Kantara Trailer: రిషబ్ శెట్టి హీరోగా కాంతార సీక్వెల్ గా వస్తున్న కాంతార 2 ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ప్రస్తుతం ఈ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటుంది. మరి మొదటి పార్ట్ లాగానే ఈ సినిమా కూడా అలరించనుందా.. ఇంతకీ ట్రైలర్ లో ఈ సినిమా కథ గురించి ఏమి చెప్పారు అని పూర్తి వివరాలు లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:53 PM IST

Kantara Trailer Review: రిషబ్ శెట్టి.. ప్రముఖ కన్నడ హీరోగా పేరు సొంతం చేసుకున్న ఈయన దర్శకుడిగా సత్తాచాటిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అందులో భాగంగానే తాజాగా ఈయన స్వీయ దర్శకత్వంలో నటుడిగా వచ్చిన చిత్రం కాంతార.  ఈ సినిమా ప్రాంతీయంగా విడుదలై ఆ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా మంచి పాపులారిటీ అందుకుంది.  అంతేకాదు ఈ సినిమాకు ఊహించని అవార్డులు కూడా వచ్చాయి. ఈ సినిమాతో కన్నడ సినీ పరిశ్రమ పేరు కూడా మారుమ్రోరోగిపోయింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇకపోతే ఈ సినిమా ప్రీక్వెల్ కాంతార చాప్టర్ వన్ అంటూ అక్టోబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే పార్ట్ 1 కు మించి పార్ట్ 2 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ సినిమా పై భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. 

తాజాగా ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ విడుదల కాగా.. అభిమానులను పూర్తిగా మంత్రముగ్ధులను చేసింది అని చెప్పవచ్చు.  ప్రభాస్ చేతుల మీదుగా విడుదలైన ఈ ట్రైలర్లో నాన్న ఎందుకు ఇక్కడే మాయమయ్యాడు? అనే డైలాగ్ తో ట్రైలర్ ప్రారంభమవుతుంది. అటు సాంకేతికంగా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఈ ట్రైలర్ ను రూపొందించారు. 2:56 నిమిషాల నిడివితో రిలీజ్ చేసిన ఈ ట్రైలర్లో షార్ప్ షాట్స్, ఇంటెన్స్ ఎమోషన్స్, గ్రాండ్ విజువల్స్, సాలిడ్ బిజిఎం అన్ని కూడా ట్రైలర్ను అద్భుతంగా మలిచాయి. నేటివిటీ టచ్ మరింత ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ముఖ్యంగా మేకింగ్ స్టైల్, విజువల్ నేరేషన్ అన్నీ కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. 

తెలుగులో గీత ఆర్ట్స్ ద్వారా రిలీజ్ కానుండగా.. నైజాం ప్రాంతంలో ప్రముఖ సంస్థ మైత్రి ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను దక్కించుకుంది. అప్పటి అరణ్యాల్లో దైవాంశ మూర్తి భావించిన భూతకాల ఆవిర్భావం తదనంతరం ఉత్కంఠ భరిత పరిణామాలతో ఈ కథను  డివోషనల్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కించారు. మొత్తానికైతే హోం భలే ఫిలిమ్స్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు మరో బ్లాక్ బాస్టర్ అందుకునేలా కనిపిస్తోంది.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kantara Chapter 1 trailerKantara trailer reviewrishab shetty kantaraKantara 2 trailer releaseKantara sequel review

